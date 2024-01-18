Бетербиев: «Бивол подписал контракт на бой? Это хорошо»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) повторил, что хочет объединительный бой с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0). Об этом он сказал «СЭ».

— Надеюсь [дальше Бивол]. Надеюсь, дальше будет объединительный бой. Пока только разговоры. Хочу сделать бой.

— Вы дали понять, что Дмитрий Бивол лжет, сказав, что подписал контракт на бой, но справедливости ради нужно отметить, что он не говорил такого, он сказал, что дал согласие на объединительный бой.

— Он же боксер, боксеры, бывает, забывают, что говорят. Не будем его судить строго. Если он подписал [контракт], это хорошо.

— Это западные журналисты сказали, что контракт на бой подписан.

— Я же не в первый раз подписываю контракты на бой, если я подписываю контракт на бой — я боксирую. Как он может контракт со мной подписать на бой, если у меня бой через 2-3 недели? Когда бы я хотел подраться? Через недели две. (Улыбается.) Посмотрим, как все сложится.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.