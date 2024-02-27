Американский боксер Деандре Севедж перед боем с Дмитрием Кудряшовым рассказал о желании стать гражданином России.

«Да-да, это так. Мне нравится Россия. Это великая страна. Здесь хорошие, гостеприимные люди, а также отличная еда. Мне нравится тут», — сказал Севедж журналистам после анонса боя с Кудряшовым.

«Я впервые в России. В будущем планирую вернуться и провести здесь сборы», — добавил он.

Тяжеловесы Севедж и Кудряшов проведут бой на турнире «Поколение», который состоится 2 марта в городе Губкин (Белгородская область).

На счету Севеджа в профессиональном боксе 4 победы и 0 поражений.