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27 февраля, 23:24

Американский боксер Севедж — о желании стать гражданином РФ: «Россия — великая страна»

Американский боксер Севедж объяснил желание стать гражданином России
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боксер Деандре Севедж перед боем с Дмитрием Кудряшовым рассказал о желании стать гражданином России.

«Да-да, это так. Мне нравится Россия. Это великая страна. Здесь хорошие, гостеприимные люди, а также отличная еда. Мне нравится тут», — сказал Севедж журналистам после анонса боя с Кудряшовым.

«Я впервые в России. В будущем планирую вернуться и провести здесь сборы», — добавил он.

Тяжеловесы Севедж и Кудряшов проведут бой на турнире «Поколение», который состоится 2 марта в городе Губкин (Белгородская область).

На счету Севеджа в профессиональном боксе 4 победы и 0 поражений.

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