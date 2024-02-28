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28 февраля, 00:02

Депутат Госдумы РФ объяснил решение провести турнир по боксу в Белгородской области с участием Кудряшова и Севеджа

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Депутат Государственной думы РФ от Белгородской области Никита Румянцев объяснил решение провести турнир по боксу с участием российского тяжеловеса Дмитрия Кудряшова и американца Деандре Севеджа.

«Почему турнир проведем в Белгородской области? Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Естественно, это моя родина, моя политическая родина, и сегодня наша область на передовой всех событий, которые происходят в Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что очень много российских боксеров-олимпийцев родом из Белгородской области», — сообщил журналистам Румянцев после анонса боя Кудряшов — Севедж.

«Попросил Камила Гаджиева (президент AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ») посодействовать в организации боксерского турнира, — добавил он. — Сейчас очень важно показать и региону, и стране, что Белгородская область — земля сильных, земля патриотов страны. Мы все большая белгородская семья, мы все едины, и мы все вместе с президентом».

Кудряшов и Севедж возглавят турнир по боксу «Поколение», который состоится 2 марта в городе Губкине (Белгородская область).

Ранее Севедж объяснил желание стать гражданином Российской Федерации.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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