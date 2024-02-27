Американский боксер Севедж может стать гражданином России
Американский боксер Деандре Севедж может получить паспорт гражданина России.
«Он высказал устное желание [стать гражданином России]. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — приводит ТАСС слова депутата Госдумы РФ Никиты Румянцева.
2 марта Севедж проведет бой с россиянином Дмитрием Кудряшовым в Губкине Белгородской области.
33-летний Севедж провел на профессиональном ринге 4 боя, в которых одержал 4 досрочные победы. Это его первый бой в России, ранее он трижды дрался в Мексике и один раз в США.
В январе американский боксер Кевин Джонсон получил паспорт России.
Источник: ТАСС
Новости