Американский боксер Севедж может стать гражданином России

Американский боксер Деандре Севедж может получить паспорт гражданина России.

«Он высказал устное желание [стать гражданином России]. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении», — приводит ТАСС слова депутата Госдумы РФ Никиты Румянцева.

2 марта Севедж проведет бой с россиянином Дмитрием Кудряшовым в Губкине Белгородской области.

33-летний Севедж провел на профессиональном ринге 4 боя, в которых одержал 4 досрочные победы. Это его первый бой в России, ранее он трижды дрался в Мексике и один раз в США.

В январе американский боксер Кевин Джонсон получил паспорт России.