2 мая, 21:35

46-летний Пакьяо возобновит карьеру — в июле он проведет бой с Барриосом

Руслан Минаев
Мэнни Пакьяо.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо возобновит карьеру, сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

46-летний филиппинец проведет бой с Марио Барриосом в июле. Поединок состоится в полусреднем весе.

За профессиональную карьеру, которая началась в 1995 году, Пакьяо провел 72 боя, одержал 62 победы (39 досрочно), потерпел 8 поражений и дважды завершил поединки вничью.

В своем последнем бою Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Поединок состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Мэнни Пакьяо
  • hant64

    Да, Мэнни был одним из моих любимых боксёров, а сейчас что-то совсем уж за плинтус собирается завалиться.

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Да хватит придираться))) Тут журналисты дичь пишут, а нам простым смертным, уже тем более можно. Пакиао классный был боксер, как-то даже обидно, что вот так заканчивает. Хотя закончил уже давно.

    03.05.2025

  • hant64

    Сапогов, в боксе нет матчей. Ну, если только деревня на деревню с кольями, да и то это не бокс:grin:

    03.05.2025

  • winvem

    с Анюковым

    03.05.2025

  • Archon

    Может быть..Но оба-два = легенды ! )) Баррера - тоже))

    03.05.2025

  • SP2

    Лучше с Венделом! он всё время ухмыляется, надоел )

    03.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Один из величайших боксеров, но мозгов видимо совсем нет. Уже прошлый матч, 4-ех летней давности был для него плохим, то нынешний может выйти и совсем позорным.

    03.05.2025

  • AZ

    Уходя - уходи...

    02.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Да пускай отп...т зенитовца. В чемпионате все равно перерыв будет. Лучше стараться будет. :smirk:

    02.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну и бред. По пути Роя Джонса решил идти?

    02.05.2025

  • hottie

    Деньги закончились что ли?

    02.05.2025

  • Jean4

    Только паспорт российский получил, зачем его бить то?

    02.05.2025

