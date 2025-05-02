46-летний Пакьяо возобновит карьеру — в июле он проведет бой с Барриосом

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо возобновит карьеру, сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

46-летний филиппинец проведет бой с Марио Барриосом в июле. Поединок состоится в полусреднем весе.

За профессиональную карьеру, которая началась в 1995 году, Пакьяо провел 72 боя, одержал 62 победы (39 досрочно), потерпел 8 поражений и дважды завершил поединки вничью.

В своем последнем бою Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Поединок состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.