Боксер Абдусаламов впервые за 12 лет прилетел в Дагестан

Российский боксер Магомед Абдусаламов, получивший в 2013 году тяжелую травму, впервые за 12 лет прилетел в Дагестан.

В аэропорту Абдусаламова встретили чемпион UFC Ислам Махачев и серебряный призер Олимпийских игр по боксу 2000 года Султан Ибрагимов.

В ноябре 2013 года Абдусаламов проводил бой с кубинцем Майком Пересом в Нью-Йорке, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт и был помещен в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть.

В середине сентября 2014 года россиянина выписали после реабилитации. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить и внятно разговаривать.