2 мая, 23:24

Силягин победил Гонгору на турнире IBA.PRO 5 в Бресте

Сергей Ярошенко

Боксер Павел Силягин единогласным решением судей победил эквадорца Карлоса Гонгору.

Спортсмены встретились в рамках со-главного события турнира IBA.PRO 5, который проходил 2 мая в Бресте (Белоруссия).

31-летний россиянин (15-0-1, КО 7) является бронзовым призером чемпионата мира и Европейский игр 2015 года, бывшим обладателем пояса WBC Silver и действующим чемпионом IBF Intercontinental во втором среднем весе.

35-летний эквадорец (22-3, КО 17) является двукратным призером Панамериканских игр и бывшим чемпионом IBO во втором среднем весе.

Павел Силягин
Павел Силягин
