Лучшие спа-отели России: где отдохнуть душой и телом

Рассказываем о лучших отелях, где можно омолодиться, похудеть и привести в порядок здоровье.

Mayrveda

Адрес: Кисловодск, Ставропольский край

Стоимость: Стоимость: от 23 500 руб.

Сайт: https://mayrveda.ru

Medispa-отель открылся в Кисловодске год назад и сразу зарекомендовал себя как место для роскошного отдыха. В «Майерведе» есть уникальная программа, которая объединяет фундаментальные направления оздоровления, антивозрастную и интегральную профилактическую медицину, а также главные инновации в сфере диагностики.

Спа-отель Mayrveda. GQ

Три кита программы:

майер-медицина (красота и здоровье человека зависят от состояния его кишечника);

аюрведа (применение восточных трав и масел, философии, направленной на достижение гармонии);

богатства Минеральных Вод Кавказа.

На базе отеля есть все для комфортного отдыха:

спа-центр с бассейном;

сауна;

купель на открытом воздухе;

хаммам;

релакс-зона с диванами и лежаками для солнечных ванн;

пространство для занятий йогой;

ванны с водой из нарзанпровода и тамбуканской грязью;

конференц-зал, в котором проводятся лекции и мастер-классы.

Утро начинайте со стакана минеральной воды — у отеля есть собственный источник.

Riviera Wellness Resort

Адрес: п. Разумное, Белгородская область

Стоимость: от 10 000 руб.

Сайт: https://rivierawell.ru/

Пятизвездочный отель с собственным рестораном и белоснежным пляжем расположился на берегу лазурного озера в Белгородской области, а из окон номеров открывается умиротворяющий вид на сосновый лес.

Спа-отель Riviera Wellness Resort. yandex.ru

Особое внимание при строительстве уделялось интерьеру отеля. Целью архитекторов было создать пространство, в котором можно было бы отдохнуть от шумного города и уединиться с природой, поэтому предпочтение отдавалось натуральным материалам.

В «Ривьере» вам предложат персонализированные курсы оздоровления, включающие сверхраннюю диагностику и антиэйдж-медицину.

Активностей в отеле предостаточно:

скандинавская ходьба;

групповые программы;

прогулки на аэростате;

рыбалка;

теннис;

спа.

Для детей предусмотрен клуб, в котором педагоги играют с ними и проводят квесты, так что у родителей будет возможность всецело посвятить отдых оздоровлению.

Green Flow

Адрес: п. Эсто-Садок, Сочи

Стоимость: от 5600 руб.

Сайт: https://greenflow.ru/

«Зеленый поток» расположился в отдалении от шумного горнолыжного курорта «Роза Хутор» на высоте 1170 метров. Все номера просторные и светлые, а из ванных открывается впечатляющий вид на кавказские вершины — без фотографий уйти не получится.

Концепция оздоровления в Green Flow — восстановление баланса между физическим и духовным состоянием.

Здесь вам предложат:

массажи;

оздоровительное питание;

детокс-программы;

уроки йоги;

уроки медитации.

Спа-отель Green Flow. Booking.com

Главная фишка отеля — открытый инфинити-бассейн с подогревом, ярко-голубой водой и живописным пейзажем вокруг. Green Flow удобно расположен для восполнения туристических пробелов: отсюда до водопада Пасть Дракона 35 километров, до экстрим-парка Skypark AJ Hackett — 47 километров, а до живописных каньонов реки Хосты — около часа езды.

Verba Mayr

Адрес: Пушкино, Московская область

Стоимость: от 24 000 руб.

Сайт: https://verbamayr.ru/

Вариант для тех, кто постоянно испытывает стресс. Подмосковный Verba Mayr проверен и одобрен многими знаменитостями, по словам которых, здесь и голова свежеет, и организм здоровеет. Преимущество отеля заключается в разнообразии программ — традиционные антиэйдж и похудение, сразу несколько вариантов программы «Антистресс» — от уик-энда до двух недель, и даже «Антистресс», совмещенный с медицинской программой общего оздоровления по австрийским стандартам.

Спа-отель Verba Mayer. Verba Mayer

Еще из очевидных плюсов:

лесопарковая зона;

внушительный спа-комплекс;

медицинский центр;

здоровое питание;

близкое расположение к столице — всего 25 километров, что немаловажно.



RODINA Grand Hotel & SPA

Адрес: Сочи

Стоимость: от 35 000 руб.

Сайт: https://grandhotelrodina.ru

Идеальный вариант для полноценного ретрита находится на Черноморской Ривьере. Бутик-отель RODINA был удостоен нескольких престижных премий и дважды признавался лучшим отелем. Совсем недавно здесь запустили Клуб здоровья и долголетия с большим количеством программ, в том числе:

по детоксу;

биохакингу;

стресс-менеджменту.

Бонусом можно сделать полный чек-ап организма.

Центральное здание отеля выполнено в традициях сталинского неоклассицизма, оно расположилось в субтропическом парке площадью 15 гектаров. Гигантские кедры и лиственницы, клены и рододендроны отвечают за воздух и насыщенность кислородом — легким тоже нужен отдых.

Спа-отель RODINA Grand Hotel & SPA. hotelawards.ru

Алтика

Адрес: Алтай

Стоимость: от 5500 руб.

Сайт: http://www.altika-altay.ru

Для любителей уединения и путешествий на дальние расстояния. Первый экоотель Алтая расположился на берегу реки Катунь в шаговой доступности от гор. Активный отдых обеспечен: есть вариант съездить на Камышлинский водопад, подвесной Ороктойский мост или озеро Манжерок.

Спа-отель Алтика. «Алтика»

Размещение возможно как номерах основного корпуса, так и в коттеджах — на ваш выбор.

Восстановить силы можно в спа-комплексе «Релакс», в котором есть:

финская сауна;

бассейн с каскадным душем;

две бани: традиционная «У реки» с парением на дровах и небольшая «Русская».

Также на территории есть открытый бассейн с фреш-баром и тренажёрный зал — фитнес с видом на Алтай мотивирует гораздо лучше каменных джунглей.

Forrest Terrace

Адрес: Верхний Фиагдон, р. Северная Осетия

Стоимость: от 7500 руб.

Сайт: https://www.forrest-hotel.ru

Еще один отель для поклонников горных видов. Forrest Terrace находится в Куртатинском ущелье, поэтому в подарок идут густые хвойные леса, свежайший воздух и голубое небо. Бонус: в панорамном ресторане подают блюда кавказской кухни, так что оздоровительные программы отеля будут очень кстати.

Спа-отель Forrest Terrace. alean.ru

В зоне спа вас ждет:

25-метровый бассейн с панорамными окнами;

джакузи с родниковой водой;

хаммам;

финская сауна.

Из активностей рекомендуем попробовать терренкур — лечебные прогулки по горам.