Лучшие спа-отели России: где отдохнуть душой и телом
Mayrveda
Адрес: Кисловодск, Ставропольский край
Стоимость: Стоимость: от 23 500 руб.
Сайт: https://mayrveda.ru
Medispa-отель открылся в Кисловодске год назад и сразу зарекомендовал себя как место для роскошного отдыха. В «Майерведе» есть уникальная программа, которая объединяет фундаментальные направления оздоровления, антивозрастную и интегральную профилактическую медицину, а также главные инновации в сфере диагностики.
Три кита программы:
- майер-медицина (красота и здоровье человека зависят от состояния его кишечника);
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аюрведа (применение восточных трав и масел, философии, направленной на достижение гармонии);
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богатства Минеральных Вод Кавказа.
На базе отеля есть все для комфортного отдыха:
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спа-центр с бассейном;
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сауна;
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купель на открытом воздухе;
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хаммам;
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релакс-зона с диванами и лежаками для солнечных ванн;
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пространство для занятий йогой;
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ванны с водой из нарзанпровода и тамбуканской грязью;
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конференц-зал, в котором проводятся лекции и мастер-классы.
Утро начинайте со стакана минеральной воды — у отеля есть собственный источник.
Riviera Wellness Resort
Адрес: п. Разумное, Белгородская область
Стоимость: от 10 000 руб.
Сайт: https://rivierawell.ru/
Пятизвездочный отель с собственным рестораном и белоснежным пляжем расположился на берегу лазурного озера в Белгородской области, а из окон номеров открывается умиротворяющий вид на сосновый лес.
Особое внимание при строительстве уделялось интерьеру отеля. Целью архитекторов было создать пространство, в котором можно было бы отдохнуть от шумного города и уединиться с природой, поэтому предпочтение отдавалось натуральным материалам.
В «Ривьере» вам предложат персонализированные курсы оздоровления, включающие сверхраннюю диагностику и антиэйдж-медицину.
Активностей в отеле предостаточно:
- скандинавская ходьба;
- групповые программы;
- прогулки на аэростате;
- рыбалка;
- теннис;
- спа.
Для детей предусмотрен клуб, в котором педагоги играют с ними и проводят квесты, так что у родителей будет возможность всецело посвятить отдых оздоровлению.
Green Flow
Адрес: п. Эсто-Садок, Сочи
Стоимость: от 5600 руб.
Сайт: https://greenflow.ru/
«Зеленый поток» расположился в отдалении от шумного горнолыжного курорта «Роза Хутор» на высоте 1170 метров. Все номера просторные и светлые, а из ванных открывается впечатляющий вид на кавказские вершины — без фотографий уйти не получится.
Концепция оздоровления в Green Flow — восстановление баланса между физическим и духовным состоянием.
Здесь вам предложат:
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массажи;
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оздоровительное питание;
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детокс-программы;
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уроки йоги;
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уроки медитации.
Главная фишка отеля — открытый инфинити-бассейн с подогревом, ярко-голубой водой и живописным пейзажем вокруг. Green Flow удобно расположен для восполнения туристических пробелов: отсюда до водопада Пасть Дракона 35 километров, до экстрим-парка Skypark AJ Hackett — 47 километров, а до живописных каньонов реки Хосты — около часа езды.
Verba Mayr
Адрес: Пушкино, Московская область
Стоимость: от 24 000 руб.
Сайт: https://verbamayr.ru/
Вариант для тех, кто постоянно испытывает стресс. Подмосковный Verba Mayr проверен и одобрен многими знаменитостями, по словам которых, здесь и голова свежеет, и организм здоровеет. Преимущество отеля заключается в разнообразии программ — традиционные антиэйдж и похудение, сразу несколько вариантов программы «Антистресс» — от уик-энда до двух недель, и даже «Антистресс», совмещенный с медицинской программой общего оздоровления по австрийским стандартам.
Еще из очевидных плюсов:
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лесопарковая зона;
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внушительный спа-комплекс;
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медицинский центр;
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здоровое питание;
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близкое расположение к столице — всего 25 километров, что немаловажно.
RODINA Grand Hotel & SPA
Адрес: Сочи
Стоимость: от 35 000 руб.
Сайт: https://grandhotelrodina.ru
Идеальный вариант для полноценного ретрита находится на Черноморской Ривьере. Бутик-отель RODINA был удостоен нескольких престижных премий и дважды признавался лучшим отелем. Совсем недавно здесь запустили Клуб здоровья и долголетия с большим количеством программ, в том числе:
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по детоксу;
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биохакингу;
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стресс-менеджменту.
Бонусом можно сделать полный чек-ап организма.
Центральное здание отеля выполнено в традициях сталинского неоклассицизма, оно расположилось в субтропическом парке площадью 15 гектаров. Гигантские кедры и лиственницы, клены и рододендроны отвечают за воздух и насыщенность кислородом — легким тоже нужен отдых.
Алтика
Адрес: Алтай
Стоимость: от 5500 руб.
Сайт: http://www.altika-altay.ru
Для любителей уединения и путешествий на дальние расстояния. Первый экоотель Алтая расположился на берегу реки Катунь в шаговой доступности от гор. Активный отдых обеспечен: есть вариант съездить на Камышлинский водопад, подвесной Ороктойский мост или озеро Манжерок.
Размещение возможно как номерах основного корпуса, так и в коттеджах — на ваш выбор.
Восстановить силы можно в спа-комплексе «Релакс», в котором есть:
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финская сауна;
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бассейн с каскадным душем;
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две бани: традиционная «У реки» с парением на дровах и небольшая «Русская».
Также на территории есть открытый бассейн с фреш-баром и тренажёрный зал — фитнес с видом на Алтай мотивирует гораздо лучше каменных джунглей.
Forrest Terrace
Адрес: Верхний Фиагдон, р. Северная Осетия
Стоимость: от 7500 руб.
Сайт: https://www.forrest-hotel.ru
Еще один отель для поклонников горных видов. Forrest Terrace находится в Куртатинском ущелье, поэтому в подарок идут густые хвойные леса, свежайший воздух и голубое небо. Бонус: в панорамном ресторане подают блюда кавказской кухни, так что оздоровительные программы отеля будут очень кстати.
В зоне спа вас ждет:
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25-метровый бассейн с панорамными окнами;
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джакузи с родниковой водой;
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хаммам;
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финская сауна.
Из активностей рекомендуем попробовать терренкур — лечебные прогулки по горам.