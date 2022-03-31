Упражнения, которые могут навредить здоровью

Физические упражнения могут оказаться не только эффективны, но и не безопасны для здоровья.

Шпагат ради шпагата

Приходя в фитнес-клуб на занятия йогой или растяжкой, многие ожидают, что быстро смогут сесть на шпагат.

А тренеры услужливо обещают всем желающим помочь в этом за два-три месяца. Кому-то удается достаточно быстро растянуть мышцы, кому-то — нет.

Но более важный вопрос: зачем? Оправданы ли риски травмировать себя?

Шпагат.

Функциональная гибкость

Мышцы у здорового человека должны как растягиваться, так и сокращаться. Перерастянутые мышечные волокна — это скорее патология, нежели норма. Сокращение мышц — одна из необходимых функций для безопасной и полноценной работы опорно-двигательного аппарата.

Функциональная гибкость — это слаженная и правильная работа мышц, фасций, связок и суставов. Делая упор только на чрезмерной растяжке, вы рискуете получить травму.

Когда возможна хорошая растяжка

Существует ряд факторов, влияющих на эластичность мышц.

Гормон эластин

момент наибольшей выработки гормона эластина — первые дни цикла у женщин, как раз в этот период показаны упражнения на развитие гибкости;

у пожилых людей это связано с возрастными изменениями и может являться предвестником травм;

период беременности также является показателем изменения уровня гормонов.

Только в первом случае занятия на развитие функциональной гибкости действительно полезны. Ни в пожилом возрасте, ни в период беременности не стоит делать упор на растяжку.

Подвижность суставов

В развитии гибкости участвуют не только мышцы, но и суставы. Несмотря на анатомически одинаковое строение суставов, их подвижность у всех людей разная. При правильно построенном тренировочном процессе можно добиться улучшения растяжки, но только в допустимом диапазоне. Он у всех свой, это индивидуально. В противном случае упражнение будет травмоопасно.

Есть те, кто никогда, в силу особенностей организма, не сможет покорить шпагат. Для нормальной жизнедеятельности сидеть на нем вовсе не обязательно и даже бессмысленно.

Планка

Упражнение, которое часто используют в фитнесе и йоге, задействует большое количество групп мышц. Работает спина, пресс, руки и ноги. Напрягаются как крупные, так и более мелкие мышцы.

Вариантов выполнения планки много:

классическая и перевернутая;

высокая — на ладонях и стопах, низкая — на предплечьях и стопах;

боковая планка;

статичная и динамичная — с выполнением движений;

с использованием инвентаря и без;

на четырех, трех и двух опорах.

Подпись.

Как бы ни была полезна и эффективна планка, не стоит усердствовать с длительностью ее выполнения. Особенно внимательными нужно быть гипертоникам и людям, имеющим проблемы с сосудами. Статичное напряжение является большой нагрузкой на ослабленные стенки сосудов.

Сколько нужно стоять в планке

Профессор Университета Ватерлоо в Канаде Стюарт Макгилл, занимающийся исследованиями позвоночника, утверждает, что достаточно до минуты стоять в планке. Лучше увеличить количество подходов, нежели время пребывания в этой позе. По его мнению, если вам сложно удерживать ее даже 10 секунд, то, вероятнее всего, нарушена техника выполнения. При неверном нахождении в этом положении значительно перегружаются суставы и мышцы всего тела, а также страдает позвоночник.

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Специалист отметил, что длительное пребывание в статичной позе не несет положительного воздействия на организм, особенно при наличии каких-либо заболеваний. Оптимальным будет сочетание планки с другими динамичными упражнениями.

Наклоны в сторону с гантелями в обеих руках

Упражнение используется для проработки боковых мышц тела.

В ходе его выполнения в большей степени задействованы косые мышцы живота, нижняя часть спины.

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Однако степень риска для межпозвоночных дисков поясничного отдела гораздо выше, чем вероятность укрепления этих мышц. Дело в том, что при сгибании туловища вправо-влево просвет между позвонками значительно уменьшается. Происходит сдавление студенистого тела диска. Это негативно влияет на состояние позвоночника, особенно при наличии грыж или их предвестников — протрузий.

Жим из-за головы

Жим из-за головы применяют для развития мышц рук и верхней части спины. Упражнение позволяет укрепить дельтовидные мышцы и грудные. Штанга во время выполнения должна двигаться точно над центром тяжести, таким образом, обеспечивается минимальная нагрузка на поясницу.

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Однако упражнение может оказаться опасным для плечевых суставов. При нарушениях осанки или ухудшении мобильности верхних конечностей его просто невозможно будет выполнить технически правильно.

Чтобы проверить, можно ли вам делать это упражнение, используйте гимнастическую палку. Если под рукой не оказалось ее, то возьмите рукоятку швабры или обычный пояс, натянув его между рук. Поднимите инвентарь и заведите за голову. Если удалось сделать это, не выпячивая грудь вперед, — мобильности достаточно. В случае когда грудная клетка значительно поднимается, голова смещается вперед, шея вытягивается и не получается завести палку за голову, то использовать дополнительный вес в виде штанги не стоит. Лучше позаботиться об улучшении подвижности суставов.

Поза кобры из йоги

Естественные изгибы позвоночника создают для тела своего рода эффект амортизации. Они есть у каждого здорового человека. Техника выполнения позы кобры из йоги предполагает чрезмерное выгибание тех отделов, где уже есть природный прогиб.

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В таком случае остистые отростки позвонков приближаются друг к другу, зажимая сосуды, ведущие к головному мозгу. Из-за этого нарушается кровоснабжение и обогащение кислородом этого органа. Следствием нахождения в позе может быть потемнение в глазах, головокружение, боль в спине и шее.

Не всегда то или иное упражнение является прямой причиной боли. Иногда человек приходит на тренировки, имея какое-либо заболевание, но не догадываясь о его наличии. К примеру, есть межпозвоночная грыжа, при которой определенное движение провоцирует болевой синдром. Физическая активность, как лакмусовая бумажка, проявляет не только неукрепленные места, но еще и имеющиеся заболевания. И проблема может возникнуть как из-за нарушения техники выполнения, так и вообще после тренировки.

Но, без сомнений, правильно подобранная физическая нагрузка окажет благоприятное воздействие на организм и будет полезна, в отличие от гиподинамии.