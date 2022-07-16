«Все игроки были белыми». Скандальная английская журналистка осудила сборную Англии из-за отсутствия темнокожих
В Великобритании в самом разгаре чемпионат Европы по футболу среди женщин. Изначально турнир должен был состояться прошлым летом, но из-за ковида его перенесли на июль 2022 года.
На Евро завершился только групповой этап, но там уже прогремел расистский скандал. Он разгорелся вокруг женской сборной Англии, которая выиграла все матчи и пробилась в четвертьфинал с первого места в группе.
Второе место у Австрии, но все внимание Великобритании приковано к матчу Англии с Норвегией. После игры корреспондентка ВВС Эйлид Барбур раскритиковала национальную команду за небольшое количество темнокожих футболисток.
«Весь основной состав, а также пять запасных игроков, выходивших на поле, были белыми. Нам демонстрируют полное отсутствие расового разнообразия в женском футболе», — заявила Барбур в прямом эфире ВВС.
Мнение Эйлид не поддержали коллеги. Британская ведущая телеканала TalkTV Джулия Хартли-Брюэр осудила Барбур за жесткое высказывание в соцсетях и призналась, что удивилась, почему ее не уволили за такие высказывания.
«Извините, что? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии слишком «белая»? Каких игроков следует исключить из-за того, что у них неправильный цвет кожи? Просто невероятно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!» — прокомментировала слова Барбур Хартли-Брюэр.
В составе женской сборной Англии есть три темнокожие футболистки: Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис. По данным издания Outkick, все они по разным причинам не смогли принять участие в матче против Норвегии.
Для Англии это далеко не первый расистский скандал. Прошлым летом мужская сборная проиграла сборной Италии в финале Евро-2020 по пенальти. Для англичан это был домашний финал (матч проходил на «Уэмбли»), поэтому поражение было воспринято очень болезненно.
Сильнее всех досталось Маркусу Рэшфорду, Букайо Сака и Джейдону Санчо — они не реализовали 11-метровые, а после финального свистка подверглись массовым оскорблениям на почве расизма.
Масштаб атаки потряс весь мир, и в поддержку футболистов высказывались многие селебрити, политики и первые лица Великобритании.
«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, которые запятнали наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», — заявлял президент УЕФА Александер Чеферин.
С момента финала Евро-2020 прошел год. Но очевидно, что проблема не решена, и расистские скандалы по-прежнему вспыхивают в мировом спорте.