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Скандалы

Сегодня, 21:00

«Все игроки были белыми». Скандальная английская журналистка осудила сборную Англии из-за отсутствия темнокожих

Валентина Глазко
Корреспондент
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Женская сборная Англии.
Фото Global Look Press
Женская сборная Англии.
Фото Global Look Press
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Эйлид Барбур против отсутствия расового разнообразия в футболе.

В Великобритании в самом разгаре чемпионат Европы по футболу среди женщин. Изначально турнир должен был состояться прошлым летом, но из-за ковида его перенесли на июль 2022 года.

На Евро завершился только групповой этап, но там уже прогремел расистский скандал. Он разгорелся вокруг женской сборной Англии, которая выиграла все матчи и пробилась в четвертьфинал с первого места в группе.

Второе место у Австрии, но все внимание Великобритании приковано к матчу Англии с Норвегией. После игры корреспондентка ВВС Эйлид Барбур раскритиковала национальную команду за небольшое количество темнокожих футболисток.

«Весь основной состав, а также пять запасных игроков, выходивших на поле, были белыми. Нам демонстрируют полное отсутствие расового разнообразия в женском футболе», — заявила Барбур в прямом эфире ВВС.

Мнение Эйлид не поддержали коллеги. Британская ведущая телеканала TalkTV Джулия Хартли-Брюэр осудила Барбур за жесткое высказывание в соцсетях и призналась, что удивилась, почему ее не уволили за такие высказывания.

Джулия Хартли-Брюэр. Телеведущая ответила журналистке BBC на ее возмущения по поводу состава женской сборной Англии

«Извините, что? Есть проблема с тем, что женская сборная Англии слишком «белая»? Каких игроков следует исключить из-за того, что у них неправильный цвет кожи? Просто невероятно, что ведущая BBC может говорить такое и при этом оставаться на своей работе!» — прокомментировала слова Барбур Хартли-Брюэр.

В составе женской сборной Англии есть три темнокожие футболистки: Джесс Картер, Деми Стоукс и Никита Пэррис. По данным издания Outkick, все они по разным причинам не смогли принять участие в матче против Норвегии.

Для Англии это далеко не первый расистский скандал. Прошлым летом мужская сборная проиграла сборной Италии в финале Евро-2020 по пенальти. Для англичан это был домашний финал (матч проходил на «Уэмбли»), поэтому поражение было воспринято очень болезненно.

Женская сборная Англии. Фото Global Look Press
Женская сборная Англии.
Фото Global Look Press

Сильнее всех досталось Маркусу Рэшфорду, Букайо Сака и Джейдону Санчо — они не реализовали 11-метровые, а после финального свистка подверглись массовым оскорблениям на почве расизма.

Масштаб атаки потряс весь мир, и в поддержку футболистов высказывались многие селебрити, политики и первые лица Великобритании.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, которые запятнали наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», — заявлял президент УЕФА Александер Чеферин.

С момента финала Евро-2020 прошел год. Но очевидно, что проблема не решена, и расистские скандалы по-прежнему вспыхивают в мировом спорте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Ахмат 1
Спартак 0
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Х2

28%

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ТБ 2.5

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Локомотив
Нижний Новгород

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ИТБ1 (1.5)

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1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

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П1

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