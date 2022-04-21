Бузова встретилась с Губерниевым после скандала. Комментатор расцеловал певицу, подарил конфеты с коньяком и назвал ее королевой

Главный конфликт прошлого лета наконец разрешился.

В четверг на конференции, посвященной будущему российского спорта, произошла долгожданная встреча комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. В последний раз их совместное появление в эфире ТВ завершилось громким скандалом. Тогда телеведущий довел до слез бывшую участницу проекта «Дом-2».

Во время Евро-2020 девушка была приглашена в студию «Все на матч», где вместе с гостями обсуждали перспективы сборной России на чемпионате. Апогеем конфликта стало следующее: Губерниев по телемосту спросил у Ольги, «перестала ли она пить коньяк по утрам», а Бузова в ответ на это назвала своего собеседника «дном» и «не мужчиной».

Понадобился почти год, чтобы стороны помирились. Губерниев опоздал в эфир и на встречу с Бузовой, однако его появление в кадре было эффектным. Журналист зашел в студию с огромным букетом красных роз. Комментатор назвал Ольгу прекраснейшей девушкой и поцеловал ее руку: «Королевы сидят, а подданые к ним подходят! [...] Не таите зла!» — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев целует руку Ольги Бузовой. Фото matchtv.ru matchtv.ru

Помимо цветов, Губерниев подарил Бузовой три книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». В очередной раз намекая на фразу героя Карлсона, адресованную фрекен Бок. Ведущий предложил подарить эти книги ему самому, если Ольга пожелает.

Дмитрий Губерниев дарит Ольге Бузовой три книги Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Фото matchtv.ru matchtv.ru

На этом подарки не закончились. Последним презентом для Бузовой стали конфеты с коньяком.

Губерниев: «Поскольку коньяк по утрам мы больше не пьем, мы с Олей на ЗОЖе. Не ругайтесь на меня!»

Бузова: «Говорите за себя, Дмитрий».

Губерниев: «Хорошо! Тогда может по конфетке с коньяком! Сегодня еще утро по-прежнему, друзья!»

Бузова: «Дмитрий, я не переставала пить коньяк. Я даже не начинала!»

После чего Губерниев поцеловал певицу в щеку и стал поедать подаренные конфеты.

Губерниев: «Только потом, друзья, после предварительных ласк мы перейдем к действию!»

Губерниев открывает коробку с конфетами с коньяком. matchtv.ru

Дмитрий Губерниев целует в щеку Ольгу Бузову. Фото matchtv.ru matchtv.ru

Бузова тоже подготовила подарок Губерниеву. Музыкальная исполнительца пригласила телеведущего на свое шоу «Вот она я» с местами в первом ряду.

Бузова: «Я жду предложение от самого лучшего мужчины в жизни — руки и сердца! Но некоторые мужчины без дел, то предложение делаю я, Дмитрий!»

Губерниев: «Вы хотя бы на меня не обижаетесь? Ну честно?»

Бузова: «Я буду делать добро злу назло. Сказано так много слов. Не желаю зла никому

Даже назло злу...» (слова новой песни Бузовой «Делать добро». — Прим. «СЭ»)

Губерниев: «Это рэп... А может снова все начать. Я не хочу тебя терять. А может ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить. О, как мне быть?» (Слова песни Александра Серова — «Я не хочу тебя терять», где не было строчки про коньяк).

Бузова шутила над Губерниевым, говоря о его постоянном желании перебивать собеседника. Она надеется, что Дмитрий научится контролировать себя в общении с девушками и уважать женщин. И напомнила, что она «любит не только начинать, но и заканчивать», и назвала комментатора «другом».

Бузова дарит билеты Губерниеву на свое шоу. Фото matchtv.ru matchtv.ru

Губерниев принял приглашение и в ответ позвал Бузову на концерт его группы «Guber Band». Комментатор во второй и в третий раз поцеловал руку девушке. Кажется, что теперь их телеконфликт исчерпан.

Бузова: «К хорошему быстро привыкаешь...»

Губерниев: «Конечно, это легкая аэрогенная зона. Ольга Бузова — гордость планеты Земля! »