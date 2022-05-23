Календарь забегов в России: главные старты 2022 года
Весной стартует сезон для любителей бега. И с каждым годом желающих принять участие в полумарафонах или марафонах становится все больше. Вот список главных стартов 2022 года.
Май
29 мая
Полумарафон «Ростов Великий», Ростов, города Ярославской области
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
Ростов — город, включенный в Золотое кольцо России. Традиционно в конце весны здесь проходит полумарафон, входящий в серию «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Маршрут забега проходит по основным достопримечательностям, включая озеро Неро. Стоимость — от 900 до 1900 рублей, в зависимости от дистанции забега.
Июнь
4 июня
Мышкинский полумарафон «По шести холмам», Мышкин, города Ярославской области
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
В начале лета небольшой город Мышкин, расположенный на берегу реки Волги, принимает любителей бега. Этот забег тоже входит в серию «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Стоимость — от 900 до 1900 рублей за слот.
5 июня
Красочный забег, Москва
Дистанция: 5 км
Ежегодно в Москве проходит нестандартный забег. Примечателен он тем, что участники бегут в ярких костюмах и париках, а по ходу дистанции спортсменов осыпают яркими красками. Маршрут проходит вокруг ОК «Лужники», по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Стоимость — от 1300 до 2000 рублей.
11 июня
Марафон «Белые Ночи», Санкт-Петербург
Дистанции: 10 и 42,2 км
Пробежаться по главным улицам Петербурга и встретить ночь на Дворцовой площади можно во время марафона «Белые ночи». Во время забега открываются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Стоимость за слот — от 1000 до 4500 рублей.
12 июня
Полумарафон «Здорово, Кострома!», Кострома
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
В День России в Костроме традиционно пройдет праздничный полумарафон. Участники забега увидят такие достопримечательности, как пожарная каланча, Музей театрального костюма, Романовский музей, старинные храмы, а также памятники основателю Костромы Юрию Долгорукому и народному герою Ивану Сусанину. Так как Костромская область считается родиной Снегурочки, традиционно на дистанции 300 метров пробегут маленькие снегурочки. Регистрационный взнос — от 900 до 1900 рублей.
18 июня
Переславский полумарафон «Александровские версты», Переславль-Залесский, Ярославская область
Дистанции: 5, 10 и 21,1 км
Официальный сайт: goldenringrun.ru/pereslavl-zalesskiy
Во время этого маршрута можно увидеть местные монастыри, старинные улицы, знаменитое Плещеево озеро, где Петр I возводил свой первый флот. Регистрационный взнос — от 900 до 1900 рублей.
25 июня
Балтийский трейл «Белые ночи», Санкт-Петербург
Дистанции: 1, 5, 10 и 21 км
Встретить закат на Финском заливе можно во время балтийского трейла «Белые ночи». Также в рамках забега можно внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Интересно, что на дистанции в 1 километр побегут люди в пижамах. Регистрационный взнос — от 1000 до 3000 рублей.
26 июня
Полумарафон «Моя столица», Москва
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
Старт полумарафона «Моя столица» начинается на Университетской площади, а по маршруту можно полюбоваться видами с Воробьевых гор. Однако эта дистанция предполагает подъемы и спуски. Помимо этого, состоится и «Забег безграничных возможностей» на дистанции 600 метров, участниками которого становятся воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов. Регистрационный взнос — от 800 до 2400 рублей.
Июль
9 июля
Ночной забег, Москва
Дистанция: 10 км
Ночной забег в Москве начинается в 22.30 и проходит по территории стадиона «Лужники», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Во время забега можно увидеть здания президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост. Стоимость — от 2000 до 3000 рублей.
9 июля
Ивановский полумарафон «Красная нить», Иваново
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
Маршрут по асфальтированной трассе полумарафона проходит по главным улицам Иванова, где заодно можно изучить местные достопримечательности и послушать симфонию. Стартует и заканчивается забег на площади Пушкина. Основное покрытие трассы — асфальт. Лимит количества участников — 1925. Стоимость — от 400 до 1200 рублей.
22-24 июля
Golden Ring Ultra Trail, Суздаль
Дистанции: 30, 50, 80, 100 км, для детей: 1 и 3 км
Этот трейл-забег по природному рельефу с элементами кросса в Суздале никого не оставит равнодушным. Вы сможете увидеть главные памятники Древней Руси и насладиться природой. Регистрационные взносы — от 2800 до 3800 рублей.
Август
6 августа
Сибирский международный марафон, Омск
Дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км
Марафон в Омске является единственным в нашей стране, кому удалось получить статус Road Race Bronze ИААФ. Им он обладал с 2012 по 2015 год, но затем его отозвали. В 2019-м марафон проходил при музыкальном сопровождении симфонического оркестра. В этом же году мероприятие пройдет в статусе Кубка России по марафону. Стоимость — от 600 до 2500 рублей.
6 августа
Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь», Рыбинск, Ярославская область
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
Маршрут забега в Рыбинске, который включен в проект «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу», проходит по набережной Волги. Эта хорошая трасса, чтобы поставить личные рекорды. Регистрационный взнос — от 700 до 1600 рублей.
7 августа
Международный марафон «Европа-Азия», Екатеринбург
Дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 км
Самым массовым спортивным событием года в Екатеринбурге является Международный марафон «Европа-Азия». Маршруты забегов проходят по центральным и историческим частям города, включая проспект Ленина и набережную городского пруда. Лимит участников — 13 000 человек. Стоимость — от 800 до 2400 рублей.
7 августа
СПб полумарафон «Северная столица», Санкт-Петербург
Дистанции: 10 и 21,1 км
Полумарафон и забег на 10 км проходят в историческом центре Северной столицы, во время которых можно увидеть Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. Регистрационный взнос — от 1000 до 4000 рублей.
14 августа
Тульский марафон «Щит и меч», Тула
Дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 км
Трасса марафона в Туле пролегает по Центральному парку, который считается одним из самых больших в Европе, и главным улицам города. Марафон проходит ежегодно с 2016 года. Регистрационный взнос — от 400 до 2100 рублей.
14 августа
Челябинский марафон, Челябинск
Дистанции: 1, 10,55, 21,1 и 42,2 км
Маршрут представляет собой два круга для полумарафонцев и четыре круга для марафонцев. Начинаются забеги от ледовой арены «Трактор» и проходят по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной, затем перед улицей Чайковского разворот — и движение идет обратно. Стоимость — от 500 до 2500 рублей.
21 августа
Полумарафон «Лужники», Москва
Дистанция: 21,1 км
Полумарафон «Лужники» считается вторым по количеству участников забега на 21,1 км в России. Маршрут состоит из одного круга по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим набережным с видом на главные достопримечательности города. Опытные марафонцы считают эту трассу лучшей для новичков. Слоты можно приобрести от 1000 до 4000 рублей.
21 августа
Угличский полумарафон «Волжский берег», Углич
Дистанции: 3, 10 и 21, 1 км
Основная часть асфальтированной трассы, которая закольцована, проходит по центральным улицам Углича. Стартуют и финишируют бегуны на Успенской площади. Максимальное количество участников на всех дистанциях — 2 039 человек. Стоимость — от 700 до 1600 рублей.
28 августа
Ярославский полумарафон «Золотое кольцо», Ярославль
Дистанции: 3, 10 и 21,1 км
Ярославский полумарафон проходит в центре города, который относится к объектам природного наследия ЮНЕСКО. Забег начинается от места основания города, где сливаются реки Волга и Которосль, затем маршрут идет к церкви Михаила Архангела и мимо Успенского собора, Демидовского сквера и церкви Ильи Пророка, а завершается у Волжской набережной. Слоты — от 800 до 2100 рублей.
Сентябрь
3-4 сентября
Пермский марафон, Пермь
Дистанции: 3, 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км
Марафон в Перми проходит в четыре круга, а полумарафон — в два круга по центральным улицам Перми. Трасса пересекает также парковую зону. Стартуют и финишируют бегуны на площади у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр». Стоимость — от 100 до 3000 рублей.
3 сентября
Лахти-трейл (Lahti-Trail), Кандалакша
Дистанции: 10, 25, 50 и 90 км
Маршрут живописной гонки проходит по историческому ландшафту, во время которого можно увидеть древние памятники истории Кандалакши. Бегуны должны будут еще и покорить гору Крестовую. С нее открывается панорама на бухту Кандалакшского залива Белого моря. Стоимость — от 1000 до 4000 рублей.
4 сентября
Пробег Пушкин — Санкт-Петербург, Пушкин, Санкт-Петербург
Дистанции: 5, 10 и 30 км
Это один из самых старейших легкоатлетических пробегов не только нашей страны, но и Европы. Считается самой быстрой трассой России. Маршрут пробега начинается в городе Пушкине, а заканчивается на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Увидеть во время забега можно также Конюшенную площадь, Невский и Московские проспекты, набережную реки Фонтанки, площадь Победы и другие примечательные места. Стоимость — от 100 до 500 рублей.
4 сентября
Космический марафон (Space Marathon), Королев
Дистанции: детские старты, 5, 10, 21,1 и 42,2 км
Так как история города Королева связана с космосом, то и название марафон получил соответствующее. Забеги здесь проходят регулярно начиная с 1977 года. Старт и финиш находятся на стадионе «Вымпел». Детские забеги проходят по кругу стадиона. Слоты — от 500 до 1700 рублей.
11 сентября
Уфимский международный марафон, Уфа
Дистанции: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км
Маршрут забега в Уфе располагается вдоль памятников национальному герою Салавату Юлаеву и писателю Мустаю Кариму, фонтана «Семь девушек», «Конгресс-холла», ледового дворца «Уфа-Арена». Трасса — круговая. Стоимость — от 1000 до 6000 рублей.
18 сентября
Московский марафон, Москва
Дистанции: 10 и 42,2 км
Московский марафон проходит по самому центру столицы вдоль набережных Москвы-реки, Садового и Бульварного колец, Крымского моста, Тверской улицы и стен Кремля. Увидеть можно также небоскребы Москва-Сити, Белый дом, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей и Храм Христа Спасителя. Московский марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Стоимость — от 2000 до 6500 рублей.
Октябрь
16 октября
Арена марафон, Санкт-Петербург
Дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км
Еще один из популярных забегов Санкт-Петербурга — это «Арена марафон». Маршрут проходит не по центру города, но с видами на футбольную «Газпром Арену», ЗСД, «Лахта-центр», Яхтенный мост и Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Лимит участников — 2000 человек. Регистрационный взнос — от 500 до 1100 рублей.
Ноябрь
5 ноября
Сочи Марафон, Сочи
Дистанции: 1 миля, 5, 10, 21,1 и 42,2 км
Осенью бегать в Сочи особенно прекрасно — уже нет жары, и температура воздуха комфортная. Трасса марафона проходит вдоль хвойных зарослей, моря, гор и прямо под пальмами. Стоимость — от 1200 до 2500 рублей.
13 ноября
Гатчинский полумарафон, Санкт-Петербург
Дистанции: 2, 10 и 21,1 км
Главным стартом серии Gatchina Run является Гатчинский полумарафон. С 2015 по 2019 год этот полумарафон входил в пятерку крупнейших России. Эта трасса считается одной из самых быстрых. Регистрационный взнос — от 700 до 4000 рублей.