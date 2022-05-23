Календарь забегов в России: главные старты 2022 года

Обзор главных стартов этого года.

Весной стартует сезон для любителей бега. И с каждым годом желающих принять участие в полумарафонах или марафонах становится все больше. Вот список главных стартов 2022 года.

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Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Май

29 мая

Полумарафон «Ростов Великий», Ростов, города Ярославской области

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

Ростов — город, включенный в Золотое кольцо России. Традиционно в конце весны здесь проходит полумарафон, входящий в серию «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Маршрут забега проходит по основным достопримечательностям, включая озеро Неро. Стоимость — от 900 до 1900 рублей, в зависимости от дистанции забега.

Июнь

4 июня

Мышкинский полумарафон «По шести холмам», Мышкин, города Ярославской области

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

В начале лета небольшой город Мышкин, расположенный на берегу реки Волги, принимает любителей бега. Этот забег тоже входит в серию «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Стоимость — от 900 до 1900 рублей за слот.

5 июня

Красочный забег, Москва

Дистанция: 5 км

Красочный забег в Москве. colorrun5km.runc.run

Ежегодно в Москве проходит нестандартный забег. Примечателен он тем, что участники бегут в ярких костюмах и париках, а по ходу дистанции спортсменов осыпают яркими красками. Маршрут проходит вокруг ОК «Лужники», по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Стоимость — от 1300 до 2000 рублей.

11 июня

Марафон «Белые Ночи», Санкт-Петербург

Дистанции: 10 и 42,2 км

Пробежаться по главным улицам Петербурга и встретить ночь на Дворцовой площади можно во время марафона «Белые ночи». Во время забега открываются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Стоимость за слот — от 1000 до 4500 рублей.

Маршрут забега на 42,2 км. wnmarathon.runc.run

12 июня

Полумарафон «Здорово, Кострома!», Кострома

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

В День России в Костроме традиционно пройдет праздничный полумарафон. Участники забега увидят такие достопримечательности, как пожарная каланча, Музей театрального костюма, Романовский музей, старинные храмы, а также памятники основателю Костромы Юрию Долгорукому и народному герою Ивану Сусанину. Так как Костромская область считается родиной Снегурочки, традиционно на дистанции 300 метров пробегут маленькие снегурочки. Регистрационный взнос — от 900 до 1900 рублей.

18 июня

Переславский полумарафон «Александровские версты», Переславль-Залесский, Ярославская область

Дистанции: 5, 10 и 21,1 км

Официальный сайт: goldenringrun.ru/pereslavl-zalesskiy

Во время этого маршрута можно увидеть местные монастыри, старинные улицы, знаменитое Плещеево озеро, где Петр I возводил свой первый флот. Регистрационный взнос — от 900 до 1900 рублей.

Маршрут Переславского полумарафона. goldenringrun.ru/pereslavl-zalesskiy

25 июня

Балтийский трейл «Белые ночи», Санкт-Петербург

Дистанции: 1, 5, 10 и 21 км

Встретить закат на Финском заливе можно во время балтийского трейла «Белые ночи». Также в рамках забега можно внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Интересно, что на дистанции в 1 километр побегут люди в пижамах. Регистрационный взнос — от 1000 до 3000 рублей.

Медали Балтийского трейла «Белые ночи». pushkin-run.ru/whitenights

26 июня

Полумарафон «Моя столица», Москва

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

Старт полумарафона «Моя столица» начинается на Университетской площади, а по маршруту можно полюбоваться видами с Воробьевых гор. Однако эта дистанция предполагает подъемы и спуски. Помимо этого, состоится и «Забег безграничных возможностей» на дистанции 600 метров, участниками которого становятся воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов. Регистрационный взнос — от 800 до 2400 рублей.

Июль

9 июля

Ночной забег, Москва

Дистанция: 10 км

Ночной забег в Москве начинается в 22.30 и проходит по территории стадиона «Лужники», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Во время забега можно увидеть здания президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост. Стоимость — от 2000 до 3000 рублей.

Ночной забег через стадион «Лужники». nightrun10km.runc.run

9 июля

Ивановский полумарафон «Красная нить», Иваново

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

Маршрут по асфальтированной трассе полумарафона проходит по главным улицам Иванова, где заодно можно изучить местные достопримечательности и послушать симфонию. Стартует и заканчивается забег на площади Пушкина. Основное покрытие трассы — асфальт. Лимит количества участников — 1925. Стоимость — от 400 до 1200 рублей.

22-24 июля

Golden Ring Ultra Trail, Суздаль

Дистанции: 30, 50, 80, 100 км, для детей: 1 и 3 км

Этот трейл-забег по природному рельефу с элементами кросса в Суздале никого не оставит равнодушным. Вы сможете увидеть главные памятники Древней Руси и насладиться природой. Регистрационные взносы — от 2800 до 3800 рублей.

Golden Ring Ultra Trail в Суздали. goldenultra.ru/grut

Август

6 августа

Сибирский международный марафон, Омск

Дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км

Марафон в Омске является единственным в нашей стране, кому удалось получить статус Road Race Bronze ИААФ. Им он обладал с 2012 по 2015 год, но затем его отозвали. В 2019-м марафон проходил при музыкальном сопровождении симфонического оркестра. В этом же году мероприятие пройдет в статусе Кубка России по марафону. Стоимость — от 600 до 2500 рублей.

6 августа

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь», Рыбинск, Ярославская область

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

Маршрут забега в Рыбинске, который включен в проект «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу», проходит по набережной Волги. Эта хорошая трасса, чтобы поставить личные рекорды. Регистрационный взнос — от 700 до 1600 рублей.

7 августа

Международный марафон «Европа-Азия», Екатеринбург

Дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 км

Самым массовым спортивным событием года в Екатеринбурге является Международный марафон «Европа-Азия». Маршруты забегов проходят по центральным и историческим частям города, включая проспект Ленина и набережную городского пруда. Лимит участников — 13 000 человек. Стоимость — от 800 до 2400 рублей.

7 августа

СПб полумарафон «Северная столица», Санкт-Петербург

Дистанции: 10 и 21,1 км

Полумарафон и забег на 10 км проходят в историческом центре Северной столицы, во время которых можно увидеть Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. Регистрационный взнос — от 1000 до 4000 рублей.

14 августа

Тульский марафон «Щит и меч», Тула

Дистанции: 3, 10, 21,1 и 42,2 км

Трасса марафона в Туле пролегает по Центральному парку, который считается одним из самых больших в Европе, и главным улицам города. Марафон проходит ежегодно с 2016 года. Регистрационный взнос — от 400 до 2100 рублей.

14 августа

Челябинский марафон, Челябинск

Дистанции: 1, 10,55, 21,1 и 42,2 км

Маршрут представляет собой два круга для полумарафонцев и четыре круга для марафонцев. Начинаются забеги от ледовой арены «Трактор» и проходят по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной, затем перед улицей Чайковского разворот — и движение идет обратно. Стоимость — от 500 до 2500 рублей.

21 августа

Полумарафон «Лужники», Москва

Дистанция: 21,1 км

Полумарафон «Лужники» считается вторым по количеству участников забега на 21,1 км в России. Маршрут состоит из одного круга по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим набережным с видом на главные достопримечательности города. Опытные марафонцы считают эту трассу лучшей для новичков. Слоты можно приобрести от 1000 до 4000 рублей.

21 августа

Угличский полумарафон «Волжский берег», Углич

Дистанции: 3, 10 и 21, 1 км

Основная часть асфальтированной трассы, которая закольцована, проходит по центральным улицам Углича. Стартуют и финишируют бегуны на Успенской площади. Максимальное количество участников на всех дистанциях — 2 039 человек. Стоимость — от 700 до 1600 рублей.

28 августа

Ярославский полумарафон «Золотое кольцо», Ярославль

Дистанции: 3, 10 и 21,1 км

Ярославский полумарафон проходит в центре города, который относится к объектам природного наследия ЮНЕСКО. Забег начинается от места основания города, где сливаются реки Волга и Которосль, затем маршрут идет к церкви Михаила Архангела и мимо Успенского собора, Демидовского сквера и церкви Ильи Пророка, а завершается у Волжской набережной. Слоты — от 800 до 2100 рублей.

Сентябрь

3-4 сентября

Пермский марафон, Пермь

Дистанции: 3, 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км

Марафон в Перми проходит в четыре круга, а полумарафон — в два круга по центральным улицам Перми. Трасса пересекает также парковую зону. Стартуют и финишируют бегуны на площади у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр». Стоимость — от 100 до 3000 рублей.

3 сентября

Лахти-трейл (Lahti-Trail), Кандалакша

Дистанции: 10, 25, 50 и 90 км

Маршрут живописной гонки проходит по историческому ландшафту, во время которого можно увидеть древние памятники истории Кандалакши. Бегуны должны будут еще и покорить гору Крестовую. С нее открывается панорама на бухту Кандалакшского залива Белого моря. Стоимость — от 1000 до 4000 рублей.

4 сентября

Пробег Пушкин — Санкт-Петербург, Пушкин, Санкт-Петербург

Дистанции: 5, 10 и 30 км

Это один из самых старейших легкоатлетических пробегов не только нашей страны, но и Европы. Считается самой быстрой трассой России. Маршрут пробега начинается в городе Пушкине, а заканчивается на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Увидеть во время забега можно также Конюшенную площадь, Невский и Московские проспекты, набережную реки Фонтанки, площадь Победы и другие примечательные места. Стоимость — от 100 до 500 рублей.

4 сентября

Космический марафон (Space Marathon), Королев

Дистанции: детские старты, 5, 10, 21,1 и 42,2 км

Так как история города Королева связана с космосом, то и название марафон получил соответствующее. Забеги здесь проходят регулярно начиная с 1977 года. Старт и финиш находятся на стадионе «Вымпел». Детские забеги проходят по кругу стадиона. Слоты — от 500 до 1700 рублей.

11 сентября

Уфимский международный марафон, Уфа

Дистанции: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км

Маршрут забега в Уфе располагается вдоль памятников национальному герою Салавату Юлаеву и писателю Мустаю Кариму, фонтана «Семь девушек», «Конгресс-холла», ледового дворца «Уфа-Арена». Трасса — круговая. Стоимость — от 1000 до 6000 рублей.

Маршрут Уфимского марафона. ufamarafon

18 сентября

Московский марафон, Москва

Дистанции: 10 и 42,2 км

Московский марафон проходит по самому центру столицы вдоль набережных Москвы-реки, Садового и Бульварного колец, Крымского моста, Тверской улицы и стен Кремля. Увидеть можно также небоскребы Москва-Сити, Белый дом, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей и Храм Христа Спасителя. Московский марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Стоимость — от 2000 до 6500 рублей.

Октябрь

16 октября

Арена марафон, Санкт-Петербург

Дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 км

Еще один из популярных забегов Санкт-Петербурга — это «Арена марафон». Маршрут проходит не по центру города, но с видами на футбольную «Газпром Арену», ЗСД, «Лахта-центр», Яхтенный мост и Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Лимит участников — 2000 человек. Регистрационный взнос — от 500 до 1100 рублей.

Ноябрь

5 ноября

Сочи Марафон, Сочи

Дистанции: 1 миля, 5, 10, 21,1 и 42,2 км

Осенью бегать в Сочи особенно прекрасно — уже нет жары, и температура воздуха комфортная. Трасса марафона проходит вдоль хвойных зарослей, моря, гор и прямо под пальмами. Стоимость — от 1200 до 2500 рублей.

13 ноября

Гатчинский полумарафон, Санкт-Петербург

Дистанции: 2, 10 и 21,1 км

Главным стартом серии Gatchina Run является Гатчинский полумарафон. С 2015 по 2019 год этот полумарафон входил в пятерку крупнейших России. Эта трасса считается одной из самых быстрых. Регистрационный взнос — от 700 до 4000 рублей.