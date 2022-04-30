Топ лучших веломаршрутов по Москве в 2022 году

Прогулки на велосипеде — всегда хорошая идея. Мы составили топ-5 маршрутов, которые вам точно понравятся.

Самый длинный

Маршрут для подготовленных велосипедистов, его протяженность составляет 16 километров, и эта велодорожка официально считается самой длинной в столице. Начинается она на Крымском мосту, а заканчивается в парке Победы.

Велопрогулка. Shutterstock.com

По пути успеете захватить Нескучный сад, Воробьевы горы и панорамный вид на «Лужники». С Воробьевской набережной вы можете свернуть направо, к набережной Тараса Шевченко, гостинице «Украина», и увидеть еще три моста — Новоарбатский, Бородинский и стеклянный мост «Багратион» — не менее живописная альтернатива.

Маршрут от «Парка Победы» до «Музеона».

Самый фотогеничный

Не забывайте зарядить телефон и отправляйтесь в путь — на этом маршруте вы точно будете снимать каждый метр. Старт с Нагатинской набережной, а дальше ваш путь будет лежать через десяток московских набережных — Котельническую, Кремлевскую, Москворецкую, Пречистенскую и другие.

Москва-сити. Александр Казаков, Фото Известия

По пути удастся захватить главные достопримечательности, такие как Красная площадь, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, Аллею Славы, «Лужники», а на финише вас ждет вид на сверкающие небоскребы Москва-Сити.

Маршрут вдоль набережной Москвы-реки.

Самый сложный

Этот маршрут подойдет для тех, кто езду на велосипеде расценивает не только как вид прогулок, но и как физическую нагрузку. Воробьевы горы не зря так называются — здесь вас ждут постоянно чередующиеся спуски и подъемы, за счет чего можно заменить поход в фитнес-зал.

Велопрогулка по Воробьевым горам. Александр Казаков, Фото Известия

«Заминку» можно сделать на набережной, вырулив к Нескучному саду. А если вы захотите продолжить, то дальше вас ждет парк Горького с Музеоном и плюс еще 2 км.

Велопрогулка по Воробьевым горам.

Самый короткий

Веломаршрут по парку Кузьминки — Люблино идеально подойдет для новичков — его протяженность составляет всего 3,1 км.

Велопрогулка. ВАО Москва

Начинается он на перекрестке улиц Кузьминской и Юных Ленинцев, далее ведет к особняку парка, а затем у вас есть выбор: свернуть на грунтовую дорогу парка и продолжить велопрогулку в тени орехов или ехать по асфальтированной дороге до Люблина по мосту над рекой Чурилиха.

Мартшрут «Кузьминки-Люблино».

Самый зеленый

Маршрут для ценителей природы: Серебряный бор признан одним из самых живописных для прогулок. Стартуем от Хорошевского моста и сразу сворачиваем в зеленый бор. Маршрут проходит через вантовый мост, пляжи и озеро Бездонное, где можно остановиться на пикник — здесь оборудованы бесплатные зоны барбекю.

Велопрогулка по Серебряному бору. Павел Бедняков, Фото Известия

Кроме того, можно встретить белок и других редких для столицы животных, если повезет. Конечная остановка — асфальтированная Таманская улица, которая приведет вас к начальной точке.

Маршрут через Серебряный бор.

Самый ученый

Этот маршрут принято называть «академическим»: нетрудно догадаться, что проходит он возле главного здания МГУ и занимает всего сорок пять минут — примерно столько длится обеденный перерыв у студентов главного университета страны.

МГУ. Александр Казаков, Фото Известия

Начинаем от станции метро «Университет», едем вдоль улицы Колмогорова. Вы окажетесь у Ботанического сада МГУ, а дальше можете обогнуть высотку и поехать к смотровой площадке на Воробьевых.