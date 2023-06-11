Врач объяснил, из-за чего может ухудшиться зрение

Офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказал «СЭ», из-за чего может ухудшиться зрение. «В повседневной жизни зрение ухудшается из-за некоторых вредных и нездоровых привычек, которые, на первый взгляд, не очевидны», — пояснил специалист.

По его словам, для остроты зрения может быть вредно чтение в транспорте: из-за нестабильности текста мышцам глаз приходится совершать множество установочных движений и напрягаться, что ведет к расстройству аккомодации — способности органа адаптироваться к изменениям, и повышает риск развития компьютерного зрительного синдрома. Также вреден отказ от назначенных очков или линз: они не только обеспечивают должную остроту зрения, но и корректируют работу всей зрительной системы, тормозят развитие нарушений аккомодации. Ухудшить зрение могут и стрессы. «В моменты стресса основной удар на себя принимает сердечно-сосудистая система, а перепады артериального давления влияют на кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва. Это может привести к резкой потере зрения и потребовать обращения за неотложной медицинской помощью», — предупредил офтальмолог.

К другим ежедневным привычкам, способным негативно повлиять на здоровье глаз и ухудшить зрение Александр Кусков отнес сон с макияжем (раздражает слизистую, вызывает аллергические реакции), сон в контактных линзах (раздражает слизистую, снижает зрение), отказ от солнцезащитных очков или использование некачественных изделий (может вызвать ожог сетчатки). Также не стоит усиленно тереть глаза пальцами или кулаками — можно спровоцировать развитие такого заболевания, как кератоконус (хроническое заболевание глаз).

Чтобы защитить здоровье зрения, офтальмолог порекомендовал избегать вышеперечисленных ситуаций, ежедневно, не реже 1-2 раз в сутки, использовать увлажняющие капли для глаз (искусственную слезу), отдыхать во время работы, делать глазную гимнастику, проводить на свежем воздухе не менее 20 минут в день, ежегодно посещать специалиста и следовать его предписаниям в случае выявленных проблем.

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