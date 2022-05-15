Прогулял миллионное состояние и разбил сердце. Невероятная история любви Канаевой и Мусатова

История самого удивительного супружеского союза в российском спорте, который связал двукратную олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике и неудавшуюся звезду хоккея.

Евгения Канаева — красавица с идеальной репутацией и чемпионским характером. За ее хрупкими плечами множество ярких побед в художественной гимнастике, включая золотые медали Олимпийских игр. Учитывая популярность девушки, казалось, что она станет идеальной женой для любого достойного мужчины. Но Канаева выбрала одного из самых буйных хоккеистов в современной российской истории — Игоря Мусатова.

Травмы соединяют сердца

Мусатов и Канаева познакомились на приеме у травматолога, когда залечивали травмы. В таких случаях окружающие говорят, что случилась любовь с первого взгляда. В 2012-м году Мусатов еще подавал надежды в хоккее, однако уже неоднократно фигурировал в пьяных скандалах. До встречи с возлюбленной Игоря дважды лишали водительских прав. В 2010-м он устроил драку в одном из московских кафе, но чудом избежал ареста, спрятавшись в туалете.

В 2011-м внедорожник хоккеиста на высокой скорости пытался умчаться от патрульных ДПС. Погоня завершилась в тот момент, когда «Мерседес» спортсмена влетел в ресторан. К счастью, никто не пострадал. Мусатов был обнаружен вусмерть пьяным на переднем пассажирском сиденье. По официальной версии, за рулем автомобиля находился друг спортсмена, который после аварии скрылся с места происшествия. По неофициальной версии, которую так и не удалось доказать, машиной управлял Мусатов, но после ДТП пересел на пассажирское кресло.

Всего через несколько дней Игорь Мусатов в пьяном состоянии избил водителя автобуса, который, по его мнению, «неправильно припарковался». Инцидент произошел возле одного из ресторанов Москвы, где хоккеист вместе с другом вновь выпивал горячительные напитки. Любые проступки Мусатова сходили ему с рук из-за спортивного таланта и связей. Реноме будущего жениха разительного отличалось от репутации интеллигентной гимнастки Евгении Канаевой. Тем не менее в 2012 году Мусатов сделал предложение Канаевой сразу после ее победы на Олимпийских играх в Лондоне.

Евгения Канаева и Игорь Мусатов. соцсети Евгении Канаевой

Шумная свадьба в Москве

Долгожданная свадьба Мусатова и Канаевой состоялась 8 июня 2013 года. О ней говорили как о главном светском событии лета. На мероприятии присутствовало около 200 гостей, включая спортивную элиту страны. Свидетелем со стороны жениха стал капитан казанского «Ак Барса» Алексей Морозов. А близкими подругами невесты — прекрасные гимнастки Анастасия Близнюк, Ульяна Донскова, Анастасия Максимова, Анастасия Назаренко и Ксения Дудкина. « Невеста была сказочно красива и ослепительно молода. А жених серьезен... Ну просто очень! » — делилась впечатлениями главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Свадьба прошла на высочайшем уровне и без эксцессов. К тому времени друзья и коллеги супругов говорили, что Евгении удалось обуздать буйный нрав Игоря. Хоккеист стал более спокойным, ответственным и нацеленным на спортивную карьеру. Молодоженам подарили свадебное путешествие по Адриатическому морю на роскошной яхте. Сразу после свадьбы Мусатов и Канаева улетели в Хорватию. Целую неделю они бороздили морские просторы и наслаждались медовым месяцем. А спустя девять месяцев у супругов родился сын — Владимир. Казалось, что молодые родители оказались в идиллии, о которой можно только мечтать. Но уже к 2015 году проблемы Мусатова вновь вылезли наружу.

Игорь Мусатов. Кристина Коровникова

Бесславное завершение карьеры

В 2015 году спортивная карьера Игоря стремительно шла на спад. Как итог -очередной пьяный скандал с участием хоккеиста. Муж Канаевой отказался оплачивать счет в 1700 рублей в одном из баров Москвы. Менеджеры заведения пытались разрешить ситуацию, но из-за неадекватного поведения спортсмена им пришлось вызвать полицию. Правоохранители доставили хоккеиста в ОВД «Пресненский», где он позволял себе нецензурные выражения и бросался обувью в стражей порядка.

Спустя два года, в 2017-м, Игорь опять устроил пьяный дебош в ресторане. В этот раз у него с собой был пистолет. Повезло, что никто не пострадал. Но это был уже не просто тревожный звоночек. После этого инцидента Мусатов остался без команды. В 2018 году его попытались устроить в московское «Динамо». Хоккеиста отправили набирать форму в фарм-клуб — воронежский «Буран». Но Мусатов не сумел закрепиться в команде, сыграв в ВХЛ ноль игр.

К тому времени было очевидно, что спортивная карьера Мусатова закончена. Сбережений у мужа Канаевой не осталось. Хоккеист относился к деньгам легкомысленно, предпочитая жить на широкую ногу. В разные периоды карьеры он зарабатывал от 1 до 2,5 миллиона рублей в месяц. Большую часть этих денег он просто прогулял. Поэтому в 2018-м у Мусатова родилась идея провернуть финансовую махинацию.

Игорь Мусатов. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Неудавшийся продавец криптовалюты

По данным следствия, Мусатов познакомился в московском ресторане с молодым предпринимателем. Мужчины обсуждали вложения в криптовалюту. Между ними завязалась доверительная беседа, после которой они обменялись контактами. Через несколько дней Мусатов набрал новому приятелю-инвестору и предложил купить 104 биткоина за 45 миллионов рублей, объяснив продажу тем, что им с супругой нужно срочно купить новую квартиру в центре Москвы. Цена была ниже рыночной, поэтому бизнесмен охотно согласился с условиями.

Мусатов назвал дату встречи и адрес банка, где будет проходить сделка. Покупатель приехал не один, а с двумя инкассаторами. Правда, в офисе оказался только подставной помощник Мусатова. Сам экс-хоккеист тоже должен был присутствовать на встрече, но явно опаздывал. Тогда предприниматель связался с Мусатовым по телефону. Мусатов сказал, что задерживается из-за пробок, и предложил начать оформлять сделку без него. Мужчина доверился и передал наличные средства помощнику. Тот заявил, что банкноты нужно пересчитать и проверить на подлинность. Для этого он ушел в другую комнату, плотно закрыв за собой дверь. Спустя некоторое время покупатель почувствовал неладное и решил проверить помещение с менеджером. Но там уже никого не оказалось. Ни денег, ни человека.

Сначала обманутый покупатель решил разобраться в ситуации самостоятельно. Он позвонил Мусатову и попросил объяснить произошедшее. Экс-хоккеист пообещал приятелю, что поговорит с помощником и вернет деньги. Но после этого Игорь перестал выходить на связь. Предприниматель обратился в полицию, и неудачливого мошенника объявили в розыск.

Игоря Мусатова задержали в сентябре 2019 года, а чуть позже — и того самого помощника, который оказался личным водителем хоккеиста. Изначально оба героя отрицали свою вину, но потом водитель начал сотрудничать со следствием. Он рассказал полиции, что помещение для банка арендовали всего на несколько дней ради этой махинации. « Мусатов уговорил меня принять участие в схеме, пообещав долю от общей суммы. Сначала разговор шел только о том, что я жду на улице, деньги мне вынесет какой-то другой человек, а я отвезу их Мусатову. Но потом условия изменились, и Игорь Максимович уговорил меня сыграть роль его помощника », — рассказывал подельник.

В конечном итоге водитель получил два года колонии и вышел по УДО. Мусатов до последнего отрицал очевидное. Несмотря на то, что ему грозило до десяти лет заключения. Но суд назначил экс-спортсмену четыре года колонии. Смягчающим обстоятельством стал шестилетний сын.

Евгения Канаева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Для меня лучший мужчина — это мой сын

Пока Мусатов куролесил, выпивал и пытался играть в хоккей, Канаева строила успешную постспортивную карьеру и воспитывала сына. Казалось, что гимнастка практически забыла про мужа-дебошира. Ситуация с мошенничеством и судом окончательно добила союз Канаевой и Мусатова. Супруги развелись в 2018 году. Евгения, как и подобает скромной и воспитанной девушке, не афиширует подробности семейной жизни и даже выражает легкий респект бывшему спутнику.

« Я знаю очень много моментов, когда люди встречаются, у них все налаживается финансово, хотя раньше было плохо. Это все должно совпасть. И вообще любовь — это дар Божий. Встретить своего человека — это дар. Я счастлива, что у меня есть сын, и я очень благодарна этому человеку (Игорю Мусатову. - Прим. «СЭ» ). Судьба меня свела с ним, и я благодарна за все хорошее. Все плохое я отпустила. У меня замечательный сын, я очень хотела ребенка. Для меня лучший мужчина — это мой сын », — говорила гимнастка в интервью «СЭ».