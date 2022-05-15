Украинская теннисистка Свитолина прервет карьеру из-за беременности

27-летняя спортсменка ждет ребенка от французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объяснила, почему снялась с предстоящего в конце мая турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». 27-летняя спортсменка находится на пятом месяце беременности и в октябре этого года ожидает появления на свет дочери. Отцом ребенка является французский теннисист Гаэль Монфис, с которым Элина создала семью прошлым летом. «С сердцем, полным любви и счастья, рады сообщить, что в октябре мы ожидаем девочку», — говорится в подписи к фото в социальных сетях, на котором Свитолина сидит в обнимку Монфисом.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. личные соцсети Элины Свитолиной

Понимает меня от и до

Свитолина и Монфис встречались с 2019 года, из-за чего некоторые расистски настроенные фанаты хейтили Элину в соцсетях. «С Гаэлем мы были знакомы довольно давно, так как постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в других отношениях, — рассказывала теннисистка. — И вот в конце 2018 года после победы в Итоговом турнире я поехала праздновать к парижским друзьям. Выставила фото в соцсети, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, имеет дом в Женеве».

На протяжении двух лет пара поддерживала друг друга у корта и за пределами стадиона и даже завела совместный аккаунт в соцсетях. Но в феврале 2021-го Свитолина и Монфис объявили, что взяли перерыв в отношениях. «Просто два друга поняли, что им нужно личное пространство, чтобы жить самыми радостными и наполненными жизнями», — заявили теннисисты. Однако всего через несколько месяцев «два друга» решили-таки создать семью. Истосковавшийся Гаэль сделал Элине предложение, и девушка его приняла. Свадьба прошла в Швейцарии, после чего украинка взяла фамилию мужа. При этом Свитолина пояснила, что продолжит выступать на турнирах под девичьей фамилией.

«Мне легче встречаться со спортсменом, чем с человеком, далеким от спорта. Ведь Гаэль понимает меня от и до, — признавалась Элина. — Мы чаще всего участвуем в одних и тех же соревнованиях и много путешествуем вместе. Потому что ждать вторую половинку из бесконечных поездок очень сложно. У нас очень жесткий график, поэтому свидания для нас роскошь, которую мы можем позволить себе крайне редко. Но когда удается найти свободный денек, мы вырываемся в какой-нибудь романтичный город и проводим время только вдвоем. Как-то у нас были соревнования в разных городах, и в перерыве между турнирами мы встретились на 24 часа в Париже, чтобы погулять по его улочкам и вкусно поесть».

Гаэль Монфис. Фото AFP

Благодаря Элине Гаэль взялся за ум

Оба супруга продолжали карьеру и после свадьбы, но новый семейный статус сказался на них по-разному. Свитолина, которая в сентябре прошлого года была четвертой ракеткой мира, постепенно начала сдавать позиции. В этом сезоне она сыграла в восьми турнирах, причем на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами уступила в первом же матче. Очевидно, что в марте мысли Элины были заняты явно не теннисом. Как итог — падение на 27-ю строчку в рейтинге. А вот Монфис явно взялся за ум, одержав несколько громких побед, в том числе над россиянином Даниилом Медведевым. Сейчас Гаэль находится на 21-й позиции в ATP.

В прошлом у Гаэля был роман со словачкой Доминикой Цибулковой. Они играли в миксте на Roland Garros и с удовольствием рассказывали в СМИ о своих отношениях. Но продлилось это всего несколько месяцев. У Свитолиной был более длительный роман со звездой крикета англичанином Рисом Топли — эта любовь исчезла в начале 2018-го. Элина также известна своими резкими заявлениями в адрес России, причем она делала это и до февраля нынешнего года. Так, в 2016 году украинка устроила скандал на «Кубке Кремля», пожаловавшись на угрозы со стороны российских болельщиков в соцсетях.