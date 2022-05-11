Как правильно пересаживать рассаду из горшков на даче. Советы

Полезный материал для любителей органических овощей и зелени.

Когда нужно пересаживать рассаду?

Четкого ответа на этот вопрос нет — важно, чтобы было достаточно тепло. Так что рекомендуем следить за прогнозом погоды и среднесуточной температурой — она должна быть не ниже 12-15°С. Кроме того, будет разумным изучить описание на упаковках семян — на них всегда указываются примерные сроки посадок и пересадок.

Как правило, теплолюбивые растения, такие как огурцы, перцы, томаты и баклажаны, пересаживают с конца мая и до середины июня.

Как подготовить рассаду?

Как подготовить рассаду? Аргументы и факты

Чтобы рассада прижилась в открытом грунте, стоит следовать следующим правилам:

· уменьшить полив рассады за две недели до посадки;

· подкормить растения за 10 дней до посадки (суперфосфатом и сульфатом калия);

· «закаливать» рассаду за несколько дней до пересадки (сначала выносить на балкон на 10-15 минут в пасмурную безветренную погоду, постепенно увеличивая время);

· оставить рассаду на балконе на ночь, если позволяют погодные условия;

· не оставлять рассаду на ярком солнце.

Что нужно для пересадки?

Подготавливаем почву

Это стоит сделать заранее, перекопав грядки, удобрив их перегноем или компостом и полив водой. Лунки также лучше сделать до высадки, для этого необходимо поместить в каждую удобрения и залить 1 литром воды. Обращайте внимание на расстояние между лунками: его должно быть достаточно для роста рассады.

Что нужно для пересадки? Беларусь сегодня

Пересаживаем рассаду из ящиков

Для того чтобы растения лучше прижились в открытом грунте, необходимо за 6 часов до высадки обильно их полить — это поможет легко вынуть ком земли и не повредить корни. После впитывания влаги нужно вынуть рассаду из ящика и поместить в лунку. Небольшую рассаду можно пересадить при помощи лопатки или столовой вилки, подцепив ее.

Что нужно сделать после пересадки?

· Выровнять землю вокруг саженцев, чтобы не было пустот возле корней.

· Оставить рассаду на несколько дней без полива, чтобы корни расправились и начали расти.

· Полить высаженные растения теплой водой на третий день после пересадки.

· Организовать тень для саженцев.

· Регулярно поливать растения и следить за их ростом.