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Сегодня, 09:37

Шакира опубликовала фото с сыновьями от Пике

Сергей Разин
корреспондент
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Шакира.
Фото Соцсети

Колумбийская певица Шакира опубликовала фотографию с сыновьями от защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Шакира выложила фото с 9-летним Миланом и 7-летним Сашей. «Самая чистая любовь», — подписала фото певица.

Шакира с детьми. Фото Соцсети
Шакира с детьми.
Фото Соцсети

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Ранее стали известны условия, при которых Пике готов отпустить детей жить в США с Шакирой.

Причиной расставания стала измена защитника с официанткой, с которой он вскоре также расстался. Певица хочет переехать жить в США, забрав с собой детей, с чем не согласен игрок «Барселоны».

Жерар Пике
ФК Барселона
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