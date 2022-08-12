В Сочи представят китайские кроссоверы JAC JS6 и JS4

Китайская компания JAC 19 августа в Сочи проведет презентацию своих новых кроссоверов JS4 и JS6 для российских водителей. Днем раньше на конференции автомобили покажут дилерам бренда.

Длина JS4 равна 4410 мм. Базовая версия оснащена двигателем 1.6 литра мощностью 118 лошадиных сил и 6-ступенчатой МКП. Также он представлен 136-сильным турбомотором 1.5 литра с механикой или вариатором.

JS6, длина которого составляет 4605 мм, обладает бензиновой турбочетверкой 1.5 литра с мощностью 174 лошадиных сил, механикой или 7-ступенчатым роботом. При этом у JS4 и JS6 нет системы полного привода.

JS4 поступит в продажу осенью, а вот, когда можно будет приобрести JS6, в настоящий момент непонятно.

Ранее эксперт выразил мнение, что китайские автомобили не смогут заменить ушедшие из РФ бренды.