Двойной успех LADA в Грозном

Заводская команда LADA Sport ROSNEFT на трассе «Крепость Грозная» в минувшие выходные выиграла гонку Akhmat Race, а также стала обладательницей Кубка России.

Сезон-2022 в Российской серии кольцевых гонок завершился в столице Чеченской Республики. В Грозном прошел заключительный этап чемпионата РСКГ, а также традиционная четырехчасовая гонка Akhmat Race.

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В классе «Супер-Продакшн» судьба Кубка России по кольцевым гонкам решилась уже по итогам первой гонки уик-энда. Он достался команде LADA Sport ROSNEFT. Финишировавший третьим Иван Чубаров и его напарник Леонид Панфилов в сумме набрали такое количество очков, которое сделало их недосягаемыми для оппонентов. Панфилов закрепил успех, попав на пьедестал во второй гонке. А действующий чемпион РСКГ в классе «Туринг Лайт» Чубаров стал серебряным призером чемпионата новой для себя категории — в дебютном сезоне и на абсолютно новой машине.

LADA Sport ROSNEFT.

Две бронзы добыла команда LADA Sport ROSNEFT в классе «Туринг», хотя финальный этап получился непростым для всех гонщиков. Защищавший титул сильнейшего Кирилл Ладыгин уже на первом круге пятничной гонки столкнулся с одним из своих главных соперников по общему зачету Егором Оруджевым. После этого оба они лишились реальных шансов на победу. Но Ладыгин все равно стал третьим по итогам сезона и стал лучшим из представителей отечественной марки LADA. Еще одну бронзу LADA Sport ROSNEFT взяла в командном зачете.

— Мы знали, что сезон получится не самым простым для нашей команды, — отметил руководитель LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин. — Ведь и в «Туринге», и в «Супер-Продакшн» на трассы вышли совершенно новые автомобили, построенные на базе LADA Vesta Нового поколения. Нам понадобилось какое-то время, чтобы научить эти машины побеждать. Тем не менее с этой задачей команда справилась. И чем ближе к концу сезона, тем увереннее наши гонщики чувствовали себя за рулем боевых автомобилей.

LADA Sport ROSNEFT.

Кольцевой сезон в России традиционно завершается четырехчасовой гонкой Akhmat Race, прошедшей в воскресенье. И финальный аккорд оказался для тольяттинской команды победным вдвойне. За рулем машины класса «Туринг» от LADA Sport ROSNEFT выступил звездный дуэт: Ладыгин и Чубаров. А Панфилов и действующий чемпион России по картингу Максим Туриев сели в LADA Vesta 1.6T класса «Супер-Продакшн». Все пилоты безукоризненно провели тяжелую гонку, показав отличную скорость, не подвела их и техника. Благодаря этому оба экипажа стали победителями гонки в своих классах, а Ладыгин и Чубаров стали лучшими еще и в абсолюте.

— В нынешних условиях это отличный результат, — считает Незванкин. — Хочу поблагодарить за веру в команду нашего генерального спонсора — нефтяную компанию «Роснефть» и всех наших болельщиков. Особая благодарность каждому в команде за невероятную работу, проделанную в этом сезоне. А наши мысли уже устремлены в следующий год, где мы будем сильнее. Мы вновь приедем на гоночные трассы для того, чтобы вернуть чемпионские титулы в Тольятти.

LADA Sport ROSNEFT.

Марафон в Грозном еще раз подтвердил надежность техники LADA и продуктов, созданных благодаря продолжающемуся с 2015 года сотрудничеству с «Роснефтью». Кстати, высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing доступны всем автомобилистам на заправочных станциях «Роснефть».

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