Антифриз: три главных вопроса

Замена жидкости в системе охлаждения автомобиля — процедура нечастая, но ответственная, особенно в преддверии зимы. Как не совершить здесь фатальной ошибки?

1. Когда менять?

Когда-то водителям приходилось делать это ежедневно в холодную погоду, поскольку двигатели охлаждались водой. Перед длительной стоянкой нужно было слить эту самую воду из радиатора, чтобы лед не разорвал тонкие трубки, а морозным утром — залить, желательно подогрев, чтобы двигатель легче запустился. С изобретением антифриза такая необходимость исчезла, ведь в самом его названии отражено главное свойство — морозостойкость. Смесь воды с этиленгликолем и глицерином — таков состав самого простого антифриза — выдерживает большие отрицательные температуры и даже при замерзании превращается не в монолитный лед, а в массу вроде мокрого снега, при этом не расширяясь.

Есть у антифризов и другие полезные свойства: они не закипают при 100-градусной температуре, обладают смазывающим и моющим эффектом, защищают детали от коррозии. Для этого в их состав вводятся различные присадки, по типу которых охлаждающие жидкости (ОЖ) делятся на три основных вида — неорганические, карбоксилатные и гибридные. К первому типу относится знаменитый тосол (кстати, это просто торговая марка, а не общее название), который давно не используется в новых моделях, и одна из причин этого — как раз скромный срок службы. Неорганические присадки быстро теряют свои рабочие качества, в жидкости образуются твердые частицы, разрушающие уплотнения, и антифриз темнеет. Тосол рекомендовалось менять раз в один-два года, но он был недорогим и не слишком агрессивным по отношению к деталям старых двигателей.

Карбоксилатные ОЖ, они же органические, служат обычно пять-шесть лет, гибридные — три-четыре года. У последних есть еще один подвид, так называемые лобридные антифризы (от Low Hybrid) — самые дорогие и сложные по составу, иногда производители утверждают, что они рассчитаны на весь срок службы двигателя. В любом случае нужно ориентироваться не только на рекомендации производителя, но и на состояние ОЖ в расширительном бачке: в частности, недопустимо существенное изменение цвета, появление радужных пятен или пены. Два последних симптома требуют проверки работы всей системы охлаждения и, скорее всего, ремонта. Наконец, поменять антифриз есть смысл после покупки подержанного автомобиля с сомнительной биографией.

Измерение уровня антифриза. Фото Global Look Press

2. Что доливать?

Часто требуется не замена ОЖ, а лишь долив, поскольку срок службы еще не вышел, но уровень в бачке понизился. В этом случае, если у вас не осталось того же антифриза, что залит в систему, самое правильное — добавить дистиллированной воды. В умеренном количестве это нисколько не повредит, поскольку убыль обусловлена испарением той же воды, но разбавлять бесконечно, само собой, нельзя, особенно в зимних условиях. Нежелательно и доливать другую жидкость, ведь антифризы могут конфликтовать между собой, даже если они относятся к одному типу.

Дело в том, что в данной сфере нет всеобъемлющей стандартизации, каждый производитель использует свои рецепты, и этикетка на канистре далеко не всегда может дать полное представление о составе. Например, немецкие бренды чаще всего используют гибридные ОЖ с силикатными присадками, в то время как у японцев и корейцев они преимущественно фосфатные. При смешивании присадки могут не только «нейтрализовать» друг друга, но и образовать осадок, который забьет тонкие трубки радиатора, что может вылиться в дорогостоящий ремонт. Поэтому, меняя антифриз в подержанном автомобиле, лучше промыть систему охлаждения, полностью заправив ее дистиллированной водой и дав поработать двигателю несколько минут.

3. Цвет имеет значение?

Антифризы одного цвета совместимы между собой — это весьма распространенное заблуждение. Увы, в этом плане между производителями ОЖ также нет строгой договоренности, каждый имеет свою «радугу», и разбавив красный антифриз одного бренда точно таким же, но другой марки, можно получить неожиданный эффект. Ни основа, ни присадки не имеют своего цвета, а краситель в силу малого количества никак не влияет на свойства жидкости, не говоря уж о подделках, которые красят в самые популярные оттенки. Кстати, производители контрафакта часто подделывают и маркировку, нанося на канистры рекомендации всевозможных автопроизводителей. Поэтому если на этикетке ОЖ с привлекательным ценником указаны все существующие автобренды, скорее всего, она одинаково вредна для всех.

Безопаснее всего приобретать антифриз у официальных дилеров или в авторитетных специализированных центрах, которые дорожат своей репутацией. Жидкость должна иметь допуск для использования в автомобиле конкретной марки и модели, а еще лучше, если она маркирована самим автобрендом, — это, как правило, дороже, но надежнее. Иногда ОЖ продаются в виде концентрата, в этом случае нужно разбавить их дистиллированной водой, точно следуя инструкции. И, конечно, соблюдая осторожность, ведь эти вещества токсичны, хотя и легко смываются чистой водой.