Топ-5 автомобилей, оставшихся на российском рынке

Смотрим на интересные варианты из разных классов машин тех марок, которые никуда уходить не собираются.

Как известно, в связи с последними событиями, множество автопроизводителей — от Renault до Mercedes-Benz — заявило о своих намерениях покинуть Россию. Соответственно, после того, как запасы автомобилей таких марок на складах закончатся, российские автомобилисты лишатся возможности приобрести большое количество моделей машин, в том числе, весьма популярных. Однако, некоторые компании из этой страны уходить не собираются. Посмотрим, что интересного можно будет официально купить в России в ближайшем будущем. При этом, рассмотрим автомобили разных классов, стоимости и назначения.

Все указанные в статье цены взяты с официальных российских сайтов производителей. Обратите внимание, что в текущей обстановке реальные цены могут отличаться, да и меняются они сейчас очень быстро.

Kia Rio

Kia Rio. Kia

Этот бюджетный корейский седан в представлении не нуждается. В России он давно стал бестселлером и постоянно занимает первые строчки в рейтингах продаж. На всякий случай, однако, напомним, что «Рио» представляет собой «брата» Hyundai Solaris, выпускаемого под маркой «Киа» — и, судя по продажам, более привлекательного, чем оригинал. Действительно, по своим характеристикам Rio является одним из лучших бюджетных автомобилей, а по дизайну кажется немного более дорогим авто, чем есть на самом деле. Машина — приятная и красивая, хотя некоторым дизайн передней панели может показаться скучноватым. Ну что же, зато экстерьер по бюджетным меркам достаточно выразителен. Такой седан станет отличным выбором для тех, кто пока не готов покупать машину подороже.

Также у «Рио» есть версия под названием «X»: по сути, она представляет собой тот же автомобиль, но с кузовом хэтчбек и с увеличенным до 190-и миллиметров дорожным просветом. Правда, не совсем понятно, для чего нужен такой просвет без полного привода. И, кстати, багажник у «Икса» меньше — на 90 литров.

Цены на Kia Rio начинаются от 1 434 900 рублей, но за эту сумму вы получите механическую коробку передач, что весьма печально, и двигатель 1,4 литра, который разгоняет машину до сотни за 12,2 секунды. Комплектация будет тоже очень скромная: в ней нет даже регулировки руля по вылету и банальной аудиосистемы. В бюджетном классе аскетичность минимальных комплектаций всегда ощущалась особенно сильно.

Топовый «Рио» обойдётся уже в 1 789 900 рублей, но оно того стоит. Автомат и более мощный движок — это самой собой. Разгон здесь, кстати, быстрее ровно на секунду: до сотни машина разгоняется за 11,2 с. Также вы получите мультимедийную систему с навигацией и интеграцией со смартфоном, систему интеллектуального открывания багажника, поясничную поддержку для водителя, боковые подушки безопасности и ещё много всего полезного.

Toyota Camry

Toyota Camry. Toyota

Ещё один автомобиль, который известен практически всем. Только теперь это уже не бюджетный, а средний класс, то есть D (точнее даже D+). Да, Toyota эвакуироваться из России не собирается, а приостановки в работе российского завода вызваны не решениями руководства и не политикой, а временными сбоями с поставками — по крайней мере, так заверяют в самой компании.

Toyota Camry всегда была автомобилем, который в своей ценовой категории отличался особым комфортом, плавностью хода, просторностью и тишиной в салоне. Однако, этим седанам всегда не хватало выразительности и яркой внешности, да и к поведению при скоростной езде у некоторых водителей были определённые претензии. С появлением последнего на данный момент поколения комфорт в «Камри» остался, а вот скучность — нет! Небольшая часть автомобилистов, напротив, посчитала дизайн интерьера машины слишком современным, большинству, впрочем, он понравился. Действительно, ассиметричная панель смотрится красиво, интересно и, что немаловажно, очень гармонично. Экстерьер тоже радует. Смотрится «Тойотовский» седан дорого и привлекательно. Про какие-то ездовые характеристики можно даже ничего не говорить. «Камри» всегда остаётся самой собой. Как уже было отмечено, комфорт в автомобиле для этой цены просто отличный. В общем, по удобству и дизайну нынешняя Toyota Camry вполне себе приближена к премиуму, хотя кое-кто сейчас, возможно, презрительно заметит, что «Тойота» — это совсем не та марка, и её не хватает имиджа и «породистости». Но «Камри» предназначена, скорее, для рациональных и разумных автолюбителей, а не для тех, у кого «понты дороже денег».

Теперь о ценах. Самая дешёвая «Камри» стоит сейчас 2 498 000 рублей. Однако, такой автомобиль оснащается лишь двухлитровым мотором мощностью 150 «лошадок». Разгон с 0 до 100 км/ч здесь составляет 9,5 секунд — а по нынешним меркам для данного класса автомобилей это, может быть, и не катастрофический показатель, но явно слабенький. Кроме того, вместо привычного «автомата» у самой доступной версии будет вариатор — а это явно понравится не всем. Да и вообще оснащение у автомобиля для такой цены откровенно бедное. Нет ни парктроника, ни современных «помощников» вроде интеллектуального круиз-контроля, ни даже обогрева руля. Здесь поневоле задумаешься о том, чтобы купить автомобиль классом ниже, но более укомплектованный.

Зато максимальная комплектация выглядит действительно здорово. Перечислять все её «навороты» можно очень долго. Трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, ионизатор воздуха, премиальная «музыка» JBL и далее, далее, далее. Ах, да, двигатель у неё уже объёмом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Он сочетается с «нормальной» восьмиступенчатой автоматической коробкой и разгоняет седан до сотни за 7,7 секунды. Такая «Камри» стоит 3 814 000 рублей. Да, лет пять назад за такую сумму можно было купить «Лексус», но по современным меркам это не так уж и много за автомобиль такого размера и с такими характеристиками.

Kia Sportage

Kia Sportage. Kia

А теперь переходим от седанов к кроссоверам. Мы не будем втягиваться в спор о том, что лучше купить за N-ную сумму денег: очень комфортный седан или же просто паркетник — «средний» по удобству, но зато позволяющий без опаски ездить по плохим грунтовкам и вмещающий при необходимости больше груза. Это пусть каждый решает для себя сам. Лучше представим вам очень интересный экземпляр этого класса автомобилей.

Kia Sportage четвёртого поколения обладал милой и несколько своеобразной внешностью. Но сейчас речь пойдёт не о нём, а уже о пятом «Спортейдже» — он только-только появился в продаже у дилеров.

Внешность нового «корейца» — даже не современная, а, скорее, футуристическая. Вероятно, очень многие будут от неё в восторге, но кому-то придутся не по нраву узкие изогнутые «бумеранги» ходовых огней. Интерьер смотрится довольно дорого. Он также современен, но некоторым, возможно, покажется слишком строгим.

Дорожный просвет нового «Спортейджа» — 181 миллиметр, а для паркетника это не так уж много. С другой стороны, этот автомобиль явно создан не столько для бездорожья, сколько, максимум, для плохих дорог.

Теперь о стоимости. Минимальная цена нового Sportage — 2 849 900 российских рублей. Разумеется, в этом случае комплектация будет весьма унылой. Тот же парктроник вам не дадут, а вместо климат-контроля вы получите простой кондиционер. Более того. Двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. сможет разогнать такой паркетник до сотни за 10,9 секунды — и это при стоимости машины под три миллиона. И ещё более того. Коробка передач у самой доступной комплектации — механическая, и это уже не лезет ни в какие ворота. Наконец, привод у дешёвого Sportage — лишь передний, то есть, автомобиль теряет весь свой смысл.

Богатая комплектация? Она отлична. Система предотвращения столкновения при повороте, система кругового обзора, телематические сервисы — в общем, новизна модели даёт о себе знать. Привод, разумеется, полный, а коробка, разумеется, автоматическая. Двигатель — 2,5 литра, 190 «лошадей». Разгон до ста — 9,4 секунды. Может быть, за такую цену это многовато, но, всё же, речь идёт о кроссовере, а не о седане, поэтому лишнюю секунду-две в разгоне можно и простить. Кстати, о цене: в данном случае она составит 4 039 900 рублей.

Kia Mohave

Kia Mohave. Kia

А вот это уже — самый настоящий внедорожник. Рама? Да, она есть! Двигатель во всех комплектациях — только один: трёхлитровый дизель. Его мощность — 249 л.с., и он разгоняет внедорожник с нуля до сотни за 8,7 секунд — для данного класса машин не так уж плохо. Дорожный просвет у «Мохэйва» — 217 миллиметров. Привод, само собой, полный, без вариантов. Есть и понижающая передача, а задний дифференциал — самоблокирующийся. На этом внедорожный арсенал машины заканчивается. Но многим ли автолюбителям нужно больше?

Дизайн у внедорожника замечательный, особенно в интерьере. Возможно, кому-то он покажется консервативным, но такой машине он подходит как нельзя лучше. Классический и дорого выглядящий салон на таком внедорожнике наиболее уместен. Материалы отделки, кстати, вполне соответствуют более дорогим машинам. Комфорт и современную электронику никто не отменял. Они здесь присутствуют, и в больших количествах.

Повторим ещё раз: Mohave — это чистокровный джип, которых становится всё меньше и меньше. Учтите только, что подобные автомобили не позволяют ездить совсем уж «по-легковому». Физика есть физика. Высокий кузов, более прочная ходовая часть и другие особенности всегда будут проявлять себя в движении. Конечно, это касается вообще всех внедорожников, а не только этого. Подобные автомобили просто не предназначены для прохождения поворотов на грани и «игр в шашечки» в городском потоке. Всё удовольствие здесь в другом. Тяжесть и Брутальность приятны сами по себе. Кроме того, многим автовладельцам нравится осознавать, что их автомобиль, в случае чего, может проехать там, где большинство застрянет... Даже если по факту они вообще не выезжают на машине из мегаполиса.

И, наконец, о ценах. Kia Mohave предлагается в четырёх комплектациях. Как уже было отмечено, двигатель и привод у всех одинаковы. Более дорогие версии отличаются наличием полезных систем безопасности вроде тех, что предотвращают фронтальные столкновения и столкновения при поворотах, а также камерами кругового обзора, цифровой приборной панелью и прочими приятными «фишками». Самый доступный внедорожник стоит 5 829 900 рублей, а самый дорогой — 6 274 900 руб. Разница по цене здесь — менее 10%! Согласитесь, это слишком мало для того, чтобы экономить на безопасности.

Jeep Wrangler Rubicon

Jeep Wrangler Rubicon. Jeep

А теперь — автомобиль только для ценителей. Для обычных автомобилистов подобные машины не предназначены. Но если вы полюбите эту машину, то ни на какую другую не захотите и смотреть. Да, несмотря на то, что марка Jeep прочно ассоциируется с Америкой, покидать российский рынок она вроде бы не собирается. По крайней мере, пока. Дело в том, что марка Jeep принадлежит «Крайслеру», а «Крайслер» в свою очередь давно является частью итальянского концерна Fiat. Вот и получается, что автомобили марки «Джип» формально являются итальянскими. Но все эти экономические и юридические нюансы ценителей американских машин беспокоить не должны. Концерны концернами, а Jeep был и остаётся насквозь американским по своей сути и по духу.

Итак, Jeep Wrangler. Он является прямым наследником Того Самого Willys — главного автомобиля Второй Мировой войны и первого успешного внедорожника в мире вообще. Когда война закончилась, производитель решил попробовать продавать гражданскую версию «Виллиса» под названием CJ — она позиционировалась как прочный и неприхотливый рабочий автомобиль для фермеров и даже оснащалась коробкой отбора мощности для подключения различного сельскохозяйственного оборудования. Только вот оказалось, что такую машину хотят не только аграрии. Кому-то была нужна максимальная проходимость, а кто-то просто хотел именно такой автомобиль: с сугубо военной и, по-своему, очень красивой внешностью.

За прошедшие 77 лет эти Jeep сменили название, стали гораздо более комфортными и обзавелись огромным количеством электроники. Но их суть осталась та же. Да и дизайн ненамного отличается от армейского «дедушки». Квадратные формы, минималистичный дизайн интерьера, знаменитая фальшрадиаторная решётка с семью прорезями — всё это никуда не делось и вряд ли когда-нибудь куда-нибудь денется. По харизме и дизайну «Ренглеры» стоят в одном ряду с классическими Hummer H1 и уступают разве что бронетехнике.

Вообще-то «Ренглеры» продаются в разных версиях. Но, если вам действительно нужен (или если вам очень хочется) такой автомобиль, то наиболее целесообразным выбором станет самая экстремальная версия — Rubicon. «Рубиконы» прямо на заводе оснащаются чисто внедорожными (именно MT) шинами и всеми тремя(!) блокировками дифференциалов. Дорожный просвет — 252 миллиметра. Кроме того, у «Рубика» другое передаточное соотношение в трансмиссии — более подходящее для ползания по камням и грязи. При желании вы можете прямо у дилера дооборудовать свой автомобиль сертифицированными шноркелями, лебёдками и даже системой подкачки шин — она позволяет поддерживать оптимальное для данного покрытия давление в колёсах. Кстати, аскетизм в интерьере нужен автомобилю не для имиджа: такой салон не боится грязи, и его можно отмыть. Про полный привод, понижающую передачу, раму и защиту важных агрегатов можно даже не вспоминать — в таких автомобилях они присутствуют априори, как руль или водительское сиденье. За счёт всего этого арсенала, скорее всего, именно Rubicon обладает самой лучшей проходимостью среди всех серийных внедорожников мира.

Конечно же, высокий центр тяжести и прочная ходовка не способствуют устойчивости в виражах, а грязевая резина вообще не предназначена для сколь-нибудь быстрой езды по асфальту. Квадратная форма кузова и некоторые другие особенности конструкции делают внутреннее пространство несколько менее удобным. Но на подобного рода нюансы ценители такой техники внимания не обращают.

Если вы до сих пор не понимаете, зачем нужна подобная машина — то не морочьте себе голову, а купите лучше корейский паркетник. «Рубиконы» нужны тем, кто знает зачем, и подобных вопросов не задаёт. Покупают их либо для использования на действительно(!) серьёзном бездорожье, либо по большой любви, а обычно — по обеим причинам сразу. Третий и последний повод для приобретения — это подготовка к каким-либо увлекательным мероприятиям вроде ядерной войны, зомби-апокалипсиса или ледникового периода.

Единственная ложка дёгтя в этом автомобиле — это двигатель машин, поставляемый в Европу, в том числе, и в РФ. По каким-то соображениям сюда привозят «Ренглеры» только с двухлитровыми турбированными моторами — несколько меньше подходящими для офф-роада и совсем не олсдскульными. Зато в США есть «Джипы» с приличными V6 объёмом 3,6 литра и безо всяких наддувов. Есть и V8, но этот мотор, всё же, меньше подходит такой машине, так как рассчитан он на высокие обороты, а не на ползание по бездорожью.

Информации о ценах на официальном российском сайте Jeep сейчас нет. Известно, что до начала последних событий самый простой «Рубикон» стоил примерно 4,5 — 5 миллионов рублей. Что происходит со стоимостью сейчас — нужно узнавать у дилеров лично.