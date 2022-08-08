Toyota Camry провалила боковой краш-тест

Американский страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) опубликовал итоги испытаний среднеразмерных седанов по обновленной методике. Она имитирует удар сбоку тяжелым внедорожником или пикапом, движущимся со скоростью 60 км/ч, и ранее такие тесты проходили только автомобили типа SUV.

Из семи испытанных легковушек оценку Good заработала лишь одна модель — относительно высокий Subaru Outback, рейтинг Acceptable (приемлемо) получили Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta. Уровень защиты Honda Accord оценен как Marginal (на грани допустимого), остальные три автомобиля: Chevrolet Malibu, Nissan Altima и Toyota Camry — показали результат Poor (плохо).

В частности, популярный в России бизнес-седан допустил повышенную нагрузку на манекен пассажира на заднем сиденье в области таза, а сработавшие шторки безопасности не уберегли головы обитателей салона от жесткого контакта с панелями.

Впрочем, обязательным данный тест станет лишь с 2023 года, а пока его результаты не учитываются в общей оценке и Camry 2022 имеет высший рейтинг Top Safety Pick+.