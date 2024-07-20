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Сегодня, 13:45

Убийца Tesla? Xiaomi показала прототип самого быстрого в мире электрокара

Владислав Шалганов
Корреспондент
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SU7 Ultra.
Фото Xiaomi

Компания Xiaomi продемонстрировала прототип электро-спорткара SU7 Ultra.

SU7 Ultra.
Фото Xiaomi

Всего в Xiaomi SU7 Ultra три двигателя, разработанные Xiaomi, включая два V8s и один V6, обеспечивающие максимальную мощность в 1548 л.с., что превосходит возможности самых мощных спортивных автомобилей, таких как Bugatti Chiron.

SU7 Ultra.
Фото Xiaomi

Спорткар может разгонятся с 0 до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, а с 0 до 200 км/ч он разгоняется всего за 5,97 секунды. Благодаря использованию элементов корпуса из углеродного волокна вес автомобиля составляет менее 1900 кг.

SU7 Ultra.
Фото Xiaomi

Xiaomi планирует установить новый рекорд в классе четырехдверных электрических седанов на знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе, где в октябре будет тестировать Xiaomi SU7 Ultra.

Сейчас рекорд принадлежит принадлежит Porsche Taycan Turbo GT, которая пронеслась по кругу за 7 минут и 7,55 секунды.

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