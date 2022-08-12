Porsche Taycan обошел «Теслу» на Нюрбургринге

Рекорд прохождения Северной петли для серийных электромобилей вновь перешел к Porsche, у которого его почти год назад отобрала Tesla. Taycan Turbo S с двумя электромоторами мощностью 761 л. с. и заводским пилотом Ларсом Керном за рулем проехал 20,8-километровую трассу за 7 минут и 33,35 секунды, на 2,2 секунды быстрее, чем трехмоторная 1034-сильная Tesla Model S Plaid.

Нюанс заключается в том, что рекордная Tesla не подвергалась какой-либо доработке, в то время как Taycan был специально подготовлен. Помимо каркаса безопасности и спортивных сидений, он получил специальную программу управления пневматической подвеской и 21-дюймовые колеса с покрышками Pirelli P Zero Corsa. Впрочем, с 2023 модельного года аналогичные доработки сможет заказать любой покупатель «Тайкана» в составе опционного пакета Performance.