Европротокол переехал в Госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило о запуске нового сервиса в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Он позволяет оформить ДТП по европротоколу без вызова сотрудников полиции, заполнения бумажных документов и посещения страховой компании. До сих пор подобная услуга была доступна только в приложении «Помощник ОСАГО».

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, каждый из участников ДТП должен иметь полис ОСАГО и подтвержденную запись на «Госуслугах», при этом приложение «Госуслуги Авто» может быть установлено только у одного из них. Как и при обычном европротоколе, участников должно быть не более двух, без пострадавших людей, сумма ущерба не должна превышать 400 тысяч рублей. Нужно сделать снимки места происшествия с геолокацией, повреждения автомобилей и их номера.

Как заявили в Минцифры, благодаря «Европротоколу онлайн» время оформления ДТП, соответствующих указанным условиям, может сократиться вдвое, а очереди в офисах страховых компаний уменьшатся многократно.