На аукцион выставили легендарный купе Mercedes-Benz AMG Hammer из 80-х

На онлайн-аукционе The MB Market, который проходит в США, было выставлено культовое купе Mercedes-Benz AMG Hammer. Такие автомобили выпускали в 1988 году. Всего было пять экземпляров и собирали их еще в период независимости от Mercedes-Benz.

Торги продолжаются, но на данный момент за автомобиль предлагают 275 тысяч долларов, однако эксперты уверены, что цена возрастет и будет выше полмиллиона.

В описании лота отмечается, что был заменен штатный двигатель на один из флагманских V8, также была доработана трансмиссия, а в подвеске применялись кастомные детали. Пробег у данной машины около 31 тысячи километров, но последние лет 15 он стоял без движения. Реставрация была проведена в 2021 году.

У купе нет следов эксплуатации, даже салон находится в отличном состоянии.

Ранее стало известно, что с аукциона продали оригинальный мотор Honda для болида «Формулы-1».