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Сегодня, 11:00

АвтоВАЗ уменьшил срок гарантии на обновленную Lada Vesta

Галина Глазко
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Lada Vesta.
Фото Global Look Press

Российская компания АвтоВАЗ сделала срок гарантии на Lada Vesta второго поколения два года, а не три, как было ранее. При этом гарантийное расстояние осталось прежним (100 000 км). Об этом сообщает сайт «Лада.онлайн». Официального комментария от АвтоВАЗа пока не было.

На сегодняшний день не выпускается Lada Vesta ни первого поколения, ни второго. Однако российская автомобильная компания собрала еще до кризиса запас комплектующих. Этого хватит на производство примерно 800 автомобилей.

АвтоВАЗ объявил о возобновлении сборки Vesta в первом квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus.

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