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Сегодня, 10:55

Китайский бренд BAIC может прийти в Россию через Калининград

Дмитрий Юрасов
Читать «СЭ» в
BJ 60.

Калининградский завод «Автотор» планирует продавать в России автомобили компании BAIC, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на инсайдеров.

По их сведениям, в Китае уже закуплена небольшая партия машин, которые собираются сертифицировать, но собирать их планируют не на самом «Автоторе», а в Белоруссии.

О какой модели (или моделях) идет речь, доподлинно неизвестно, но предположительно это бюджетный седан Beijing U5 образца 2018 года. Между тем компания, до сих пор не проявлявшая интереса к российскому рынку, производит широкую гамму моделей, в их числе — внедорожник BJ 212, представляющий собой клон советского УАЗ-469, и современный BJ 60 (на фото), близкий по многим параметрам к Haval H9.

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