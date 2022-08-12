Какие моторные масла нельзя смешивать? Мнение автоэксперта

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин объяснил, что делать, если во время поездки загорелся индикатор аварийного давления масла на приборной панели. По его словам, в первую очередь стоит проверить есть ли течь масла из силовой установки.

«Если сильной течи нет, двигатель работает ровно и тяга находится в пределах своей нормы, то можно продолжать движение. Если у вас нет оригинального масла на доливку, то стоит залить первое попавшееся масло. Однако важно, чтобы оно было моторное. Подойдет абсолютно любое, потому что никакое моторное масло не приносит такого вреда, как его недостаток», — отмечает эксперт.

Далее стоит выяснить причину падения уровня масла и заменить его на новое.

Ревин рекомендует возить с собой хотя бы литр масла, которое вы используете для своего автомобиля.

Если вы заливаете другое, то его качество и вязкость должны быть не ниже, чем допустимо для вашего мотора. Это будет безопасно. Более того, так вы сможете ездить до следующей замены.

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