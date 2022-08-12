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Сегодня, 13:30

Рассекречен первый электрический кроссовер российского бренда Evolute

Дмитрий Юрасов
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Рассекречен первый электрический кроссовер российского бренда Evolute.

Компания «Моторинвест» из Липецка опубликовала в своем официальном Telegram-канале изображения и технические характеристики модели Evolute i-Joy. Как и ожидалось, она представляет собой китайский Dongfeng E3, дебютировавший на родине в 2019 году, с измененной символикой.

Габаритами (4385х1850х1650 мм) и колесной базой (2655 мм) i-Joy копирует китайский прототип, будучи немного крупнее таких кроссоверов, как Kia Seltos и Skoda Karoq. Прочие параметры также идентичны: мощность электродвигателя — 120 кВт (176 л. с.), емкость тяговой батареи — 53 кВт-ч, запас хода по циклу NEDC — 405 км, максимальная скорость — 160 км/ч, время разгона до 100 км/ч — 8,9 секунды. Автомобиль имеет полузависимую заднюю подвеску и передний привод, дорожный просвет составляет 180 мм.

Цены и комплектации новинки пока не объявлены, но прайс-лист должен появиться в ближайшее время, судя по тому, что компания уже сообщила о завершении сертификации модели. Следующим на рынок должен выйти электрический седан Evolute i-Pro, параметры которого были рассекречены несколько дней назад.

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