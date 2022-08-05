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Сегодня, 08:30

Как выгоднее обменять старый автомобиль на новый? Советы эксперта

Автоэксперт рассказал, как выгоднее обменять старую машину на новую
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Эксперт считает, что машину выгодно покупать по трейнд-ин.
Фото Global Look Press

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев объяснил, как выгоднее всего обменять старый автомобиль на новый.

По его словам, по трейд-ин автодилеры, как правило, работают, как обычные перекупщики, и действуют по аналогичным принципам рынка. Однако имеются некие отличия при обмене автомобиля с пробегом на подержанную, или просто при приобретении авто из трейд-ин.

«Стоит еще и приобретать машины Kia в дилерском центре Kia, а Mazda, соответственно, в салоне Mazda. Дилеры внимательнее проводят предпродажную подготовку транспортных средств своих моделей и охотнее устраняют дефекты. По сумме выгоды не будет, зато вы получите наиболее качественную машину», — отмечает Зиновьев.

Как отмечает автоэксперт, приобретать и продавать автомобиль надежнее всего как раз через трейд-ин. Так вы значительно снижаете риск быть обманутым мошенниками. Помимо этого, существенно экономится время на поиск продавца или покупателя, показ или просмотр.

Ранее стало известно, что в августе для российских автоводителей начали действовать новые правила.

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/935860-samyj-vygodnyj-trejd-in/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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