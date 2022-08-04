В августе автоводителей ждет ряд нововведений

С 1 августа 2022 года в России начали действовать несколько изменений, которые должны знать все автоводители. Во-первых, на 26 процентов подорожало ОСАГО. Это связано с увеличением стоимости на автозапчасти и комплектующие. Базовая ставка теперь будет начинаться от 1 646 до 7 537 рублей.

Во-вторых, появились новые камеры на дорогах Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, включая системы видеофиксации на машинах ГИБДД. Помимо этого, штрафы, начиная от 500 рублей, будут выписываться за поездку с нечитаемыми, скрытыми или видоизмененными номерами без остановки у шлагбаума на трассах с безбарьерными системами взимания платы.

Также, согласно нововведениям, система Эра Глонасс должна быть установлена в обязательном порядке на всех автомобилях. Помимо этого, усиливается контроль над такси и их агрегаторами.

С августа в РФ начинает работать и параллельный импорт, который позволит новинкам зайти на авторынок.