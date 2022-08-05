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Сегодня, 09:30

В РФ запретили параллельный импорт машин и запчастей Renault

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
В России запретили параллельный импорт машин и запчастей Renault.

Минпромторг принял решение запретить ввоз продукции французской марки Renault в РФ по схеме параллельного импорта. Об этом говорится на портале правовой информации.

Как стало известно ранее, теперь поставками запчастей для Renault будет заниматься дочерняя российская компания АвтоВАЗа «Лада-Имидж».

В мае Минпромторг опубликовал список автомобильных брендов, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. В него попали десятки различных производителей.

Помимо Renault были исключены также марки Datsun, Castrol и Liqui Moly.

Ранее стало известно, что в августе для российских автоводителей начали действовать новые правила.

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