В РФ запретили параллельный импорт машин и запчастей Renault

Минпромторг принял решение запретить ввоз продукции французской марки Renault в РФ по схеме параллельного импорта. Об этом говорится на портале правовой информации.

Как стало известно ранее, теперь поставками запчастей для Renault будет заниматься дочерняя российская компания АвтоВАЗа «Лада-Имидж».

В мае Минпромторг опубликовал список автомобильных брендов, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. В него попали десятки различных производителей.

Помимо Renault были исключены также марки Datsun, Castrol и Liqui Moly.

Ранее стало известно, что в августе для российских автоводителей начали действовать новые правила.