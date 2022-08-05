В РФ запретили параллельный импорт машин и запчастей Renault
Минпромторг принял решение запретить ввоз продукции французской марки Renault в РФ по схеме параллельного импорта. Об этом говорится на портале правовой информации.
Как стало известно ранее, теперь поставками запчастей для Renault будет заниматься дочерняя российская компания АвтоВАЗа «Лада-Имидж».
В мае Минпромторг опубликовал список автомобильных брендов, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. В него попали десятки различных производителей.
Помимо Renault были исключены также марки Datsun, Castrol и Liqui Moly.
Ранее стало известно, что в августе для российских автоводителей начали действовать новые правила.
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