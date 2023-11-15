Журова считает, что Всемирные игры дружбы раззадорили МОК: «Соревнования стран БРИКС — полмира»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» рекомендацию МОК национальным олимпийским комитетам бойкотировать Всемирные игры дружбы в России.

«Рекомендации можно давать какие угодно и постоянно запугивать людей. Во-первых, на наших соревнованиях мы вряд ли использовали бы такую организационную структуру, как Олимпийский комитет. Международный олимпийский комитет проводит свои мероприятия, при чем тут наши соревнования? Игры дружбы — это не альтернативные соревнования, это другие соревнования. Мы не противопоставляем себя МОК в этой ситуации. Они надумали себе лишнего. Начнем с того, что на этих соревнованиях есть призовые, это уже не как у МОК. Включены те виды спорта, которых нет в олимпийской программе. Мы не проводим это под эгидой каких-то федераций, как кубок мира, чемпионат мира. Я думаю, их раззадорило, что, если мы проведем соревнования стран БРИКС, — это полмира. Их пугает, что на наши соревнования захотят приехать спортсмены из других стран, и это будет как подготовка к Олимпиаде в Париже. Можно сопоставить это с ситуацией, когда мы бойкотировали Олимпиаду в Америке, а они — нашу. Тогда появились Игры доброй воли. Несмотря на все политические бойкоты», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

13 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что правительства стран мира, решившие проводить «политические» международные турниры, отбирают это право у международных спортивных федераций и захватывают международный спорт.