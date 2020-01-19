Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился эффектным голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Форвард в начале второго периода отдал пас между ног, не глядя, находясь за линией ворот. После этой передачи Теодорс Блюгерс забросил шайбу, сделав счет 2:3.

В эпизоде с первой шайбой Кросби также отметился голевой передачей.