Вы помните, что Кросби — гений? Он снова это доказал
21:50
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился эффектным голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Форвард в начале второго периода отдал пас между ног, не глядя, находясь за линией ворот. После этой передачи Теодорс Блюгерс забросил шайбу, сделав счет 2:3.
В эпизоде с первой шайбой Кросби также отметился голевой передачей.
Behind the goal line.— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 19, 2020
Between the legs.
No-look pass.
Honestly, we're not worthy. pic.twitter.com/dfx9sUn0MM
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