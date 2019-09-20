Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметил, что не хотел бы возвращаться в КХЛ.

— Возвращение в КХЛ? Я не думаю об этом, — цитирует The Denver Post Ничушкина. — Стараюсь мыслить позитивно. Хочу, чтобы этот сезон в НХЛ стал отличным для меня и для нашей команды. Для меня «Колорадо» — отличный шанс вернуться в НХЛ.

Предыдущий сезон 24-летний хоккеист провел в «Далласе», отметившись 10 голевыми передачами в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он провел одну игру в Кубке Стэнли. 1 июля Ничушкин стал неограниченно свободным агентом, после чего заключил годовое соглашение с «Колорадо», с зарплатой 850 тысяч долларов.

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