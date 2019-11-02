«Виннипег» вырвал победу у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 3:2.

В составе «Джетс» отличились Габриэль Бурк, Блэйк Уилер и Николай Элерс. У «Шаркс» голы забили Баркли Гудроу и Томаш Гертл.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на лед 22 минуты 6 секунд и заработал показатель полезности «+1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Бурк — 1 (Коннор), 13:34 — 0:1. Гудроу — 4 (Бродзински, Власик), 23:18 — 1:1. Уилер — 5 (Шайфли, Коннор), 27:53 — 1:2. Хертл — 4 (Кейн, Лабанк), 40:49 — 2:2. Элерс — 7 (Рословик, Литтл), 58:36 — 2:3.

Вратари: Джонс (40:43 — 40:49, 58:48) — Хеллебайк.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 53 (11+28+14) — 19 (6+9+4).

Наши: — - Куликов (22.45/0/+1).

2 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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