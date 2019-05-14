Видеообзор матча "Сан-Хосе" - "Сент-Луис"

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" (4:2) во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ. Официальный сайт лиги опубликовал видеообзор игры.

В составе победителей отличились Джейден Шворц, Винс Данн, Роберт Бортуццо и Оскар Сундквист. Российский форвард Владимир Тарасенко набрал одно очко за результативную передачу. У "Сан-Хосе" дубль в активе Логана Кутюра.

В следующем матче 16 мая "Сент-Луис" примет "Сан-Хосе". Начало в 03.00 по московскому времени.

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