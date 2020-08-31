«Вегас» обыграл «Ванкувер», команды забросили восемь шайб

«Вегас» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

После второго периода «рыцари» уступали со счетом 2:3, однако в заключительной 20-минутке забросили три шайбы.

После этого матча счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 2 сентября и начнется в 4:45 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Ванкувер» — «Вегас» — 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Голы: Пачоретти — 4 (бол., Стоун, Теодор), 9:28 — 0:1. Петтерссон — 6 (бол., Миллер, Хьюз), 11:15 — 1:1. Стивенсон — 2 (Теодор, Мартинес), 13:19 — 1:2. Хорват — 9 (Миллер, Эдлер), 24:07 — 2:2. Тоффоли — 2 (бол., Хьюз, Миллер), 31:26 — 3:2. Шмидт — 2 (Меррилл), 42:52 — 3:3. Пачоретти — 5 (Шмидт, Стоун), 47:02 — 3:4. Карлссон — 3 (Пачоретти, Стоун), 48:29 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (56:44) — Флери.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (8+12+11) — 33 (11+14+8).

Наши: — - —.

31 августа. Эдмонтон. Rogers Place.