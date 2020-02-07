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«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду

06:58
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«Миннесота» одолела «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Уайлд» одержали третью победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Хант — 8 (Фиала, Канин), 6:01 — 1:0. Хартман — 7 (Койву), 10:39 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Хант, Донато), 16:20 — 3:0. Миллер — 21 (бол., Хьюз, Маркстрем), 30:33 — 3:1. Паризе — 20 (бол., Сутер, Сперджен), 54:33 — 4:1. Руссель — 6 (бол., Майерс, Эдлер), 58:29 — 4:2.

Вратари: Стэлок — Маркстрем (57:22 — 58:29, 58:39).

Штраф: 18 — 28.

Броски: 37 (13+15+9) — 26 (10+10+6).

7 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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