«Ванкувер» потерпел третье поражение кряду
06:58
«Миннесота» одолела «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). «Уайлд» одержали третью победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Хант — 8 (Фиала, Канин), 6:01 — 1:0. Хартман — 7 (Койву), 10:39 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Хант, Донато), 16:20 — 3:0. Миллер — 21 (бол., Хьюз, Маркстрем), 30:33 — 3:1. Паризе — 20 (бол., Сутер, Сперджен), 54:33 — 4:1. Руссель — 6 (бол., Майерс, Эдлер), 58:29 — 4:2.
Вратари: Стэлок — Маркстрем (57:22 — 58:29, 58:39).
Штраф: 18 — 28.
Броски: 37 (13+15+9) — 26 (10+10+6).
7 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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