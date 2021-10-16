Грин о матче с «Филадельфией»: «У меня было чувство, что Подколзин забросит одну шайбу»
Тренер «Ванкувера» прокомментировал первую шайбу Подколзина в НХЛ
07:10
Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин поделился мнением об игре форварда Василия Подколзина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 Б).
«Утром мы шутили с Подколзиным, сказал ему, что у меня чувство, что он забросит одну сегодня вечером. Приятно видеть такой особенный момент. Это то, что вы никогда не забудете», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.
20-летний россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ.
После этого матча «Ванкувер» набрал 3 очка в двух матчах, на счету «Филадельфии» одно очко в одной игре.
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