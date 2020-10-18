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«Торонто» обсудит новый контракт Дермотта после разрешения ситуации с Михеевым

22:41
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что клуб намерен обсудить новый контракт с защитником Трэвисом Дермоттом. Однако клуб займется этим вопросом только после того, как разрешится ситуация с новым контрактом нападающего Ильи Михеева, сообщает в Twitter журналист Майк Цисбергер.

Ранее российский нападающий «Торонто» подал исковое заявление в арбитраж. Прежде «Торонто» сделал квалификационное предложение 25-летнему форварду, который является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Михеев принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 8 шайб и сделал 15 результативных передач.

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