Торнтон еще не решил, будет ли выступать в следующем сезоне

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон рассказал, что еще не принял решения о своем будущем. Напомним, что 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

– Могу сказать с уверенностью: я – "акула", – приводит The Score слова Торнтона. – Есть одна команда, и она здесь. Мне нужно будет поговорить с Питом Дебуром, Дагом Уилсоном и владельцем команды Гассо Платтнером. Посмотрим. Я чувствую, что еще могу поиграть, это точно. Но пока не принял никакого решения.

За "Сан-Хосе" Торнтон выступает с сезона-2005/2006.

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