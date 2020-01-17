«Тампа» вернула Волкова в АХЛ через неделю после вызова

«Тампа-Бэй» вернула нападающего Александра Волкова в клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч», сообщает официальный сайт клуба. 11 января «Лайтнинг» вызвали его в первую команду, а 15 января форвард набрал первое очко в НХЛ, отметившись голевым пасом в игре с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).

Всего в нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел в НХЛ 8 игр. В АХЛ на его счету 25 игр и 15 (2+13) очков.

Волков был выбран «Лайтнинг» во втором раунде драфта-2017 под общим 48-м номером.