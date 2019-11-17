«Тампа» проиграла «Виннипегу», Кучеров сделал передачу

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Виннипегу» — 3:4. На счету российского форварда «молний» Никиты Кучерова результативная передача, 2 минуты штрафа, показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 17.29 на льду. У Михаила Сергачева 2 броска и 2 силовых приема за 19.07. Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

У Дмитрия Куликова «-1», 2 минуты штрафа, бросок и 3 блок-шота за 18.25.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Перро — 5 (Моррисси, Пулман), 1:59 — 0:1. Хедман — 4 (Стэмкос), 19:11 — 1:1. Рословик — 4 (Копп, Уилер), 27:18 — 1:2. Элерс — 9 (бол., Коннор, Моррисси), 27:39 — 1:3. Стэмкос — 7 (Хедман, Чирелли), 57:44 — 2:3. Коннор — 7 (п.в., Уилер, Сбиса), 58:32 — 2:4. Чирелли — 2 (Кучеров, Хедман), 59:38 — 3:4.

Вратари: Василевский (57:38 — 57:44, 57:57 — 58:32, 59:09) — Хеллебайк.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (9+11+14) — 27 (7+11+9).

Наши: Кучеров (17.51/3/+1), Сергачев (19.07/2/0) — Куликов (18.25/1/-1).

16 ноября. Тампа. Amalie Arena.

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