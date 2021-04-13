Джордан Стаал провел 1000 матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Детройтом» стал для форварда «Харрикейнза» Джордана Стаала тысячным в лиге.

Джордан Стаал и его брат Эрик Стаал (1227 игр) являются единственными братьями, которые продолжают карьеру и набрали по 1000 матчей в лиге.

32-летний канадец до этой встречи набрал 566 (238+328) очков. С 2006 по 2012 год он выступал за «Питтсбург», с которым стал обладателем Кубка Стэнли.