СМИ: "Детройт" может задрафтовать Подколзина

Журналист телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман оценил шансы российского форварда Василия Подколзина быть выбранным в первой десятке драфта новичков НХЛ.
По словам Фридмана, он слышал от специалистов, что первым и вторым номерами драфта могут стать Джек Хьюз и Каапо Какко. Защитник Боуэн Байрам и центрфорвард Алекс Туркотт могут быть выбраны третьим и четвертым. Журналист отметил, что команды НХЛ неохотно рассматривают кандидатуру Подколзина из-за того, что игрока есть действующий контракт как минимум на два года.
– Шестым будем выбирать "Детройт", до того, как Стивен Айзерман был объявлен новым генменеджером "красных крыльев", была информация, что Подколзин им интересен, – написал Фридманн. – Клуб имеет большую традицию по работе с россиянами, а Стив успешно работал с ними в "Тампе".
Драфт НХЛ 2019 года пройдет 21-22 июня в Ванкувере.
Happy Mother’s Day...31 Thoughts – a nice break when the kids are driving you nuts https://t.co/XFSNo32Cag– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 12 мая 2019 г.