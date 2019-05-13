СМИ: "Детройт" может задрафтовать Подколзина

Журналист телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман оценил шансы российского форварда Василия Подколзина​ быть выбранным в первой десятке драфта новичков НХЛ.

По словам Фридмана, он слышал от специалистов, что первым и вторым номерами драфта могут стать Джек Хьюз и Каапо Какко. Защитник Боуэн Байрам и центрфорвард Алекс Туркотт могут быть выбраны третьим и четвертым. Журналист отметил, что команды НХЛ неохотно рассматривают кандидатуру Подколзина из-за того, что игрока есть действующий контракт как минимум на два года.

– Шестым будем выбирать "Детройт", до того, как Стивен Айзерман был объявлен новым генменеджером "красных крыльев", была информация, что Подколзин им интересен, – написал Фридманн. – Клуб имеет большую традицию по работе с россиянами, а Стив успешно работал с ними в "Тампе"​.

Драфт НХЛ 2019 года пройдет 21-22 июня в Ванкувере.