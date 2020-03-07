Шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 3:6.

В составе гостей шайбу забросил Валерий Ничушкин. Другой россиянин Владислав Каменев не отметился голевыми действиями.

«Эвеланш» уступил во втором матче подряд. «Кэнакс» прервал свою серию из четырех поражений.

После этой встречи «Колорадо» с 88 очками остался на втором месте в Западной конференции, «Ванкувер» с 76 очками поднялся на седьмую строчку на Западе.

НХЛ

?Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Стэчер — 5 (Миллер, Эдлер), 1:22 — 1:0. Миллер — 27 (Петтерссон, Тоффоли), 12:29 — 2:0. Джонсон — 3 (Маккиннон, Ландескуг), 13:17 — 2:1. Макьюэн — 3, 22:12 — 3:1. Ландескуг — 20 (Маккиннон, Джонсон), 23:23 — 3:2. Ничушкин — 13 (Нието), 28:04 — 3:3. Руссель — 7 (Годетт, Фантенберг), 32:17 — 4:3. Макьюэн — 4 (бол., Руссель, Годетт), 56:43 — 5:3. Пирсон — 21 (бол., п.в., Эрикссон, Танев), 57:24 — 6:3.

Вратари: Демко — Францоуз (57:08 — 57:24).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (7+10+8) — 32 (18+5+9).

Наши: — - Каменев (6.26/2/-1), Наместников (16.16/0/+2), Ничушкин (17.28/2/0).

7 марта. Ванкувер. Rogers Arena.