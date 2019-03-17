Шайба Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Миннесотой"

"Миннесота" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Дубль в этой игре сделал Райан Донато.

Одну из шайб "Рейнджерс" забросил нападающий Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Рейнджерс" - 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Донато - 9 (Оберг), 4:40 - 1:0. Зибанежад - 28 (Шаттенкирк), 6:00 - 1:1. Донато - 10 (Канин, Зукер), 16:05 - 2:1. Стаал - 20, 24:51 - 3:1. Сперджен - 13 (бол., Фиала, Паризе), 46:06 - 4:1. Бучневич - 17 (Дианджело, Шей), 48:56 - 4:2. Браун - 3 (п.в., Фолиньо, Фер), 57:25 - 5:2.

Вратари: Дубник - Лундквист (57:15 - 57:25).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 46 (18+13+15) - 28 (11+6+11).

Наши: - - Бучневич (17.05/2/0), Наместников (17.12/1/0).

17 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.